Appuntamento il 31 agosto per tenere alta l’attenzione sulla situazione del lago

Castiglione del Lago, 27 agosto ‘25 – Una camminata di 13 km lungo le sponde del Trasimeno per continuare a tenere alta l’attenzione sulle problematiche che interessano il lago. Domenica 31 agosto è in programma la seconda edizione della passeggiata, organizzata dal Gruppo Camminatori Filippide di Castiglione del Lago, lungo il tratto di spiaggia che va dal Lido Arezzo alla Badiaccia.

Un percorso che mostra chiaramente sia la drammaticità della situazione attuale, sia il valore dell’acqua come risorsa preziosa.

L’iniziativa, aperta a tutti, prevede il ritrovo alle ore 7.45 e la partenza alle 8.15 in direzione del camping Badiaccia. Il percorso non presenta particolari difficoltà, ma chi volesse evitare il guado del torrente Paganico può unirsi al gruppo superata la foce.

(3)