Spello, 27 agosto 2025 – Un titolo che è già un manifesto: “È dalle crepe che entra la luce”. Dentro ci sono il dolore e la fragilità, ma anche la forza della rinascita e la promessa di speranza. Sarà la cornice suggestiva di Villa Fidelia di Spello, domani 28 agosto,alle 17:30, ad accogliere la presentazione del nuovo libro di Paolo Benedetti di Assisi.

Non una semplice pubblicazione, ma un gesto che diventa dono: il ricavato andrà infatti a sostenere i progetti e i laboratori dell’Associazione “Punto Rosa O.D.V” di Assisi, da anni accanto alle donne operate di tumore al seno e alle loro famiglie.

Il libro non si limita a raccontare. È intreccio di parola e cura, di poesia e concretezza. È un viaggio dentro le fratture della vita, dove – scrive l’autore – «il dolore non si evita. Non è un muro da scavalcare né da aggirare. È un muro da attraversare. Proprio lì dove si apre una crepa. Perché è da quelle fratture, da quelle imperfezioni, che entra la luce».

Ed è allora che le cicatrici smettono di essere ferite da occultare: diventano mappe luminose, segni di chi ha amato, combattuto, caduto e si è rialzato. Oro vivo, come nel Kintsugi, l’antica arte giapponese che non nasconde le crepe delle ceramiche, ma le ricompone e le esalta.

Perché la bellezza nasce proprio lì, nel punto della rottura. Non come nostalgia di ciò che era, ma come autenticità nuova, che sboccia grazie alle ferite.

Con questo libro, Paolo Benedetti lancia un invito potente: guardare le proprie crepe senza paura, permettere alla luce di attraversarle. Perché la felicità non è assenza di dolore, ma capacità di farlo parte di sé, di danzare sotto la pioggia con un’anima segnata, ma ancora più viva.

