Esperienze, creatività e nuove visioni a Villa Graziani il 30 e 31 agosto

San Giustino, 28 agosto ‘25 – La forza attrattiva dell’arte torna protagonista a San Giustino con la sesta edizione di PhygitArt – Attractive Loop, lo showcase multidisciplinare e multidimensionale che, come un magnete, unisce arti visive e sonore, spazi reali e virtuali, esperienza individuale e collettiva.

Sabato 30 e domenica 31 agosto, a partire dalle ore 16, Villa Graziani diventerà il centro di un grande percorso immersivo fatto di esposizioni interattive, live performance, mapping e installazioni site-specific, trasformando i meravigliosi spazi in un luogo di incontro tra linguaggi artistici eterogenei.

Un appuntamento che richiama il pubblico a lasciarsi coinvolgere da un flusso creativo in grado di superare i confini tra fisico e digitale.

Gli artisti contemporanei, presenti sia fisicamente che in forma digitale, offriranno la loro personale visione del mondo attraverso opere che intrecciano materia, tecnologia e partecipazione. Il pubblico sarà guidato lungo un percorso strutturato in tre modalità di fruizione: quella reale, con esposizioni ed esibizioni dal vivo; quella virtuale, resa possibile da contenuti digitali accessibili tramite QR Code dedicati; e infine un’esperienza interattiva, pensata per coinvolgere attivamente i visitatori e renderli parte integrante dell’evento.

La giornata di sabato sarà arricchita da una sound experience a cura di Side, attiva per tutta la durata dell’evento.

A completare il programma, un’area food & drink a cura di Just Bunz per aperitivo, cena e dopo cena fino a tarda sera.

La manifestazione, a ingresso gratuito, è realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di San Giustino, con l’obiettivo – come sottolinea l’assessora alla cultura Loretta Zazzi – di continuare a sostenere questo importante progetto dei giovani artisti del territorio.

Per maggiori informazioni: https://www.koinervetti.com/phygitart-2025-attractive-loop/ .

