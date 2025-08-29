Un ricco programma di appuntamenti sul tema “Pace con il Creato”

ASSISI, 29 agosto 2025 – Anche quest’anno un ricco programma di eventi accompagnerà il Tempo del Creato ad Assisi. Momento di preghiera ecumenica e azione per la nostra casa comune, celebrato in tutto il mondo, l’iniziativa si apre il 1° settembre con la Giornata della Creazione e si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi.

La città del Poverello non può mancare a questo appuntamento, e come ogni anno i cittadini e i pellegrini possono condividere i propri “semi di pace” pregando e impegnandosi concretamente per il creato. Il programma si inserisce nelle iniziative per il Centenario francescano (2023-2026), e in particolare nei festeggiamenti per gli 800 anni del Cantico delle Creature.

«Oggi più che mai sentiamo una sete di pace – ha dichiarato Antonio Caschetto, responsabile del Centro Laudato Si’ – pace tra i popoli, pace nelle famiglie, pace tra uomini e donne, pace con noi stessi, pace con tutto il creato. Il Cantico delle Creature ci insegna come vivere questa pace, a tutti i livelli. Ci auguriamo di cuore che questo Tempo del Creato aiuti lo sbocciare di tanti semi di pace tra i partecipanti e i pellegrini di passaggio da Assisi».

Il tema scelto quest’anno dal comitato ecumenico è “Pace con il Creato”, traendo ispirazione dall’immagine di un Creato desolato e senza pace descritta dal profeta Isaia, a causa della mancanza di giustizia e della rottura del rapporto tra Dio e l’umanità. La nostra speranza: il Creato troverà pace quando la giustizia sarà ristabilita. “Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri,” (Is 32, 14-18).

Il ricco programma di appuntamenti si apre il 31 agosto, con la preghiera ecumenica interdiocesana, presso il FAI – Bosco di San Francesco. Quest’anno questo appuntamento si arricchisce della collaborazione con la Diocesi di Perugia, che si unisce alle Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, alle realtà ecumeniche, agli ordini religiosi e comunità del territorio.

Dal primo settembre, con la consueta partenza della marcia Assisi-Gubbio, e lungo tutto il mese fino al 4 ottobre, il Tempo del Creato coinvolge tutti i Partner del progetto ASSISI Terra Laudato Si’, con momenti di preghiera e esperienze nel creato: dal Cortile di Francesco alla messa della Creazione con il nuovo sussidio presso la Pro Civitate Christiana, dalle attività sul prato della Basilica di S. Francesco alla Festa del Cantico a San Damiano; dalla preghiera della Coroncina Laudato Si’ davanti all’eclissi totale di luna, alla lettura nella natura del libro “Vivi Laudato Si”.

Infine il Tempo del Creato si concluderà con la partecipazione attiva alla novena di San Francesco, e alla Fiaccolata “Laudato si’ mi Signore” organizzata dal Centro Laudato Si’ insieme alla Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise, in programma il 3 Ottobre, all’interno dei festeggiamenti di San Francesco Patrono d’Italia, con partenza da San Damiano e arrivo presso il sagrato della Basilica di San Francesco, sulle note del Cantico delle Creature.

Ad animare questi appuntamenti, insieme alle realtà di Assisi, ci sarà un gruppo di Volontari Laudato Si’ che provengono da varie parti d’Italia e del mondo per mettersi a disposizione e vivere una esperienza di vita nella città del Poverello, e come gli “Artisti per la Creazione” mettono a disposizione di tutti il dono della musica, attraverso le tracce dell’ album #8CENTO che celebrano in musica gli 800 anni del Cantico delle Creature.

Il dettaglio di tutti gli eventi a questo link

