di FRANCESCA FERRARI

Con il 43% degli italiani che ammette di essere rimasto in una relazione per paura della solitudine, la qualità delle relazioni sentimentali nel nostro Paese non è sempre così rosea come sembra. In Umbria, però, la situazione appare più positiva: è infatti la seconda regione italiana in cui le coppie dichiarano il più alto livello di soddisfazione relazionale.

Ma quali sono le altre regioni che si distinguono in classifica? E qual è, in generale, lo stato delle relazioni amorose in Italia?

Per rispondere a queste domande, Unobravo ha condotto un sondaggio nazionale, coinvolgendo quasi 2.000 persone in tutta Italia. L’analisi prende in considerazione quanto si sentono felici gli italiani nelle loro relazioni sentimentali oggi, quali fattori possono influenzare il benessere di coppia e quando sia il caso di chiedere supporto, come la terapia di coppia.

Potete trovare lo studio completo al seguente link: https://www.unobravo.com/dati/rapporto-sulla-felicita-nelle-relazioni-sentimentali

Le coppie più felici in amore sono in Umbria

Classifica Regione Grado medio di soddisfazione di coppia 1 Liguria 4 2 Umbria 4,38 3 Valle D’Aosta 4,33 4 Molise 3 5 Basilicata 3,67 6 Puglia 3,76

L’Umbria si conferma la seconda regione con le coppie più felici d’Italia, con un punteggio medio di soddisfazione pari a 4,38 su 5. Seguono a breve distanza Valle d’Aosta (4,33) e Molise (3,00), mentre Basilicata (3,67) e Puglia (3,76) chiudono la classifica. Secondo Unobravo, queste differenze potrebbero dipendere da fattori ambientali e sociali: vivere in zone più piccole o tranquille può ridurre lo stress quotidiano e rafforzare i legami, mentre difficoltà economiche o culturali potrebbero ostacolare il benessere di coppia.

Tuttavia, il quadro nazionale è più complesso. Il 43% degli italiani dichiara di essere rimasto in una relazione per paura di restare solo, mentre circa 1 su 5 non si sente felice nella propria storia sentimentale. La causa principale di conflitto? La comunicazione: il 28,5% la indica come il problema più grande all’interno della coppia. Nonostante la terapia venga vista con favore (61% la considera utile), solo il 9% l’ha sperimentata davvero, segno che in Italia la cultura del benessere relazionale ha ancora margini di crescita.

