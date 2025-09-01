Foligno, 1 sett. 2025 – Festeggia l’Umbria con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, i concorsi di venerdì 29 e sabato 30 agosto 2025 hanno regalato vincite per un totale di 28.750 euro, così distribuite: 20mila euro in via Luigi Dalla Piccola, a Perugia con un 8 ‘Doppio Oro’ e 8.750 euro in via Siena a Foligno, in provincia di Perugia, grazie a un 2 ‘Doppio Oro’. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 10,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,62 miliardi da inizio anno.

