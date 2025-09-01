I Carabinieri Forestali sono risaliti al presunto responsabile che quindi dovrà provvedere a smaltire a proprie spese i rifiuti oltre che rispondere delle sanzioni penali

Nocera Umbra, 01 sett. 2025 – I Carabinieri Forestali di Nocera Umbra durante un controllo del territorio per la tutela dell’area protetta del Parco del Monte Subasio, in loc. Bandita Cilleni del comune di Nocera Umbra, hanno eseguito un sequestro penale in piena area parco su proprietà demaniale della regione Umbria per il rinvenimento di una discarica di rifiuti pericolosi e non su un terreno incolto vicino a fabbricati in disuso.

I rifiuti consistevano in batterie per veicoli, bidoni per carbolubrificanti, secchi per vernici, bombolette, indumenti da lavoro, materiale elettrico, ingombranti, ferrame vario, il tutto rinvenuto in cumuli separati. Dall’attività di indagine avviata, i Carabinieri Forestali sono risaliti al presunto responsabile che quindi dovrà provvedere a smaltire a proprie spese i rifiuti oltre che rispondere delle sanzioni penali previste dal Testo Unico Ambientale.

Poiché il fatto è avvenuto all’interno del Parco Regionale del Subasio, data l’importanza dell’area i militari hanno informato sia la regione Umbria, che è la proprietaria del bene, sia il Comune di Nocera Umbra per gli adempimenti previsti, in primis lo smaltimento e la rimozione del materiale per garantire il ripristino dello stato dei luoghi . Verrà poi valutata l’ipotesi di una analisi e campionamento del terreno per accertare possibili contaminazioni, riconducibili a fuoriuscite di liquidi dalle batterie e dalle taniche rinvenute.

L’area essendo particolarmente protetta in quanto area parco gode di particolari condizioni di tutela per la preservazione della biodiversità che la caratterizza, per questo i Carabinieri Forestali sono impegnati costantemente in controlli mirati sia al contrasto all’ abbandono di rifiuti, essendo aree isolate che ahimè si prestano a tali condotte, sia al contrasto di altri reati come il bracconaggio.

Gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva e irrevocabile.

