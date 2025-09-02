Tra le colline di Rosceto, a Collevalenza di Todi, vive il sogno di Leonardo Boccanera, 48 anni, che tutti chiamano “Leopark”: un’oasi naturalistica di diciannove ettari dove giraffe, cammelli, zebre, ibis scarlatti e mufloni africani convivono accanto a daini e gufi reali

Dall’inviato GILBERTO SCALABRINI

Todi, 2 sett. 2025 – C’è un luogo, nel cuore dell’Umbria, dove l’eco dei cammelli si mescola al richiamo degli ibis scarlatti e lo sguardo fiero delle giraffe accompagna il passo lento dei mufloni africani. Non è un sogno, né un set cinematografico. È il Leo Wild Park, un’oasi naturalistica incastonata tra le colline di Rosceto, a Collevalenza di Todi: diciannove ettari di praterie e laghi che custodiscono oltre 250 animali esotici e autoctoni.

A crearne la magia è stato Leonardo Boccanera, 48 anni, che tutti ormai chiamano “Leopark”. Da bambino raccoglieva con stupore insetti e piccoli animali, da ragazzo allevava serpenti di nascosto nella stanza del nonno. Oggi, quell’amore ingenuo è diventato una missione di vita: curare, proteggere e raccontare al mondo il valore degli animali.

Appena si varca il cancello del parco, si apre uno scenario da documentario: giraffe alte fino a sei metri che guardano curiose dall’alto, cammelli siberiani e dromedari africani che convivono accanto a zebre rarissime, struzzi australiani, alpaca andini, mufloni del Camerun, ibis scarlatti dal piumaggio di fuoco. Accanto a loro convivono animali europei, dal gufo reale al daino pomellato, fino al piccolo muntjak, il cervo più minuto al mondo. Ognuno ha il suo spazio, tutti sono nati in cattività, e tutti – assicura Leonardo – vivono qui senza mai essere stati strappati alla natura.

Boccanera sembra un moderno Tarzan: parla con i suoi animali, scherza sulle cicatrici che portano i loro morsi, vive quasi in simbiosi con loro. «Il mio cuore batte con il loro – confessa – e ogni volta che uno muore, è come perdere un pezzo di me».

Ma non è solo passione romantica: il Leo Wild Park è anche una fattoria didattica, un viaggio per bambini e famiglie nel rispetto della natura, tra emozione e conoscenza.

Dietro il sogno, però, c’è anche una vita da avventuriero. Leonardo è uno dei pochi specialisti in Europa nel trasporto di animali per conto degli zoo: ippopotami, leoni, orsi, giraffe.

Viaggi infiniti su strade dissestate, ai ritmi lenti imposti dalla sicurezza, tra dogane complicate e notti insonni. «Ogni trasferimento è una sfida – racconta – ma mi chiamano perché sanno che posso farlo senza rischi per gli animali».

Il suo modello sono gli zoo tedeschi e olandesi, ordinati e impeccabili. E infatti, nel suo parco tutto parla di disciplina e cura: cibo di prima scelta, spazi puliti, attenzione quotidiana a ogni creatura. Dalle mele più dolci riservate alle zebre, fino al pesce fresco dei suoi ex pinguini.

Eppure la vita di “Leopark” non è fatta solo di successi. C’è la fatica economica di mantenere centinaia di animali, i rapporti talvolta difficili con i vicini, i sacrifici personali. «Non ho mai avuto un’auto – ammette – solo un furgone per loro. Ho lavorato come fabbro, autista, persino becchino, pur di non abbandonare la mia arca di Noè».

Accanto a lui oggi c’è Elisa, la compagna, che lo affianca con passione e sacrificio. E poi ci sono gli amici di Gualdo Cattaneo, che lo aiutano nei momenti più duri, persino quando si tratta di catturare animali sequestrati o trasferire mufloni e caprioli per il ripopolamento.

Nel suo racconto ci sono sogni realizzati – come la coppia di giraffe da 90 mila euro che definisce «toccare il cielo con un dito» – e sogni ancora da inseguire, come i cavalli primitivi della Mongolia. Ci sono dolori, come la strage di animali uccisi anni fa da una polmonite, e piccole rivincite, come quando i suoi cammelli vengono scelti per presepi e rievocazioni storiche in tutta Italia.

Leonardo non cerca premi né riconoscimenti. Vive in un mondo tutto suo, a metà tra Africa e Asia, tra fiabe e deserti, tra sacrificio e meraviglia. «Gli animali non mi hanno mai tradito – dice con orgoglio – ed è per loro che continuo a vivere così. In fondo, questa è la mia unica, autentica libertà».

