Dall’inviato GILBERTO SCALABRINI

Todi, 2 sett. 2025 – C’è un luogo, nel cuore dell’Umbria, dove l’eco dei cammelli si mescola al richiamo degli ibis scarlatti e lo sguardo fiero delle giraffe accompagna il passo lento dei mufloni africani. Non è un sogno, né un set cinematografico. È il Leo Wild Park, un’oasi naturalistica incastonata tra le colline di Rosceto, a Collevalenza di Todi: diciannove ettari di praterie e laghi che custodiscono oltre 250 animali esotici e autoctoni.

A crearne la magia è stato Leonardo Boccanera, 48 anni, che tutti ormai chiamano “Leopark”. Da bambino raccoglieva con stupore insetti e piccoli animali, da ragazzo allevava serpenti di nascosto nella stanza del nonno. Oggi, quell’amore ingenuo è diventato una missione di vita: curare, proteggere e raccontare al mondo il valore degli animali.

Appena si varca il cancello del parco, si apre uno scenario da documentario: giraffe alte fino a sei metri che guardano curiose dall’alto, cammelli siberiani e dromedari africani che convivono accanto a zebre rarissime, struzzi australiani, alpaca andini, mufloni del Camerun, ibis scarlatti dal piumaggio di fuoco. Accanto a loro convivono animali europei, dal gufo reale al daino pomellato, fino al piccolo muntjak, il cervo più minuto al mondo. Ognuno ha il suo spazio, tutti sono nati in cattività, e tutti – assicura Leonardo – vivono qui senza mai essere stati strappati alla natura.

(Foto Daniele Amoni)

Boccanera sembra un moderno Tarzan: parla con i suoi animali, scherza sulle cicatrici che portano i loro morsi, vive quasi in simbiosi con loro. «Il mio cuore batte con il loro – confessa – e ogni volta che uno muore, è come perdere un pezzo di me».
Ma non è solo passione romantica: il Leo Wild Park è anche una fattoria didattica, un viaggio per bambini e famiglie nel rispetto della natura, tra emozione e conoscenza.

Gabbia per trasporto animali feroci

Dietro il sogno, però, c’è anche una vita da avventuriero. Leonardo è uno dei pochi specialisti in Europa nel trasporto di animali per conto degli zoo: ippopotami, leoni, orsi, giraffe.

Van per il trasporto delle giraffe

Viaggi infiniti su strade dissestate, ai ritmi lenti imposti dalla sicurezza, tra dogane complicate e notti insonni. «Ogni trasferimento è una sfida – racconta – ma mi chiamano perché sanno che posso farlo senza rischi per gli animali».

I van per il trasporto di animali

Il suo modello sono gli zoo tedeschi e olandesi, ordinati e impeccabili. E infatti, nel suo parco tutto parla di disciplina e cura: cibo di prima scelta, spazi puliti, attenzione quotidiana a ogni creatura. Dalle mele più dolci riservate alle zebre, fino al pesce fresco dei suoi ex pinguini.

La voliera degli Ibis dalle piume rosso fuoco

Eppure la vita di “Leopark” non è fatta solo di successi. C’è la fatica economica di mantenere centinaia di animali, i rapporti talvolta difficili con i vicini, i sacrifici personali. «Non ho mai avuto un’auto – ammette – solo un furgone per loro. Ho lavorato come fabbro, autista, persino becchino, pur di non abbandonare la mia arca di Noè».

Uno dei tre laghi del parco

Accanto a lui oggi c’è Elisa, la compagna, che lo affianca con passione e sacrificio. E poi ci sono gli amici di Gualdo Cattaneo, che lo aiutano nei momenti più duri, persino quando si tratta di catturare animali sequestrati o trasferire mufloni e caprioli per il ripopolamento.

Nel suo racconto ci sono sogni realizzati – come la coppia di giraffe da 90 mila euro che definisce «toccare il cielo con un dito» – e sogni ancora da inseguire, come i cavalli primitivi della Mongolia. Ci sono dolori, come la strage di animali uccisi anni fa da una polmonite, e piccole rivincite, come quando i suoi cammelli vengono scelti per presepi e rievocazioni storiche in tutta Italia.

Leonardo non cerca premi né riconoscimenti. Vive in un mondo tutto suo, a metà tra Africa e Asia, tra fiabe e deserti, tra sacrificio e meraviglia. «Gli animali non mi hanno mai tradito – dice con orgoglio – ed è per loro che continuo a vivere così. In fondo, questa è la mia unica, autentica libertà».

 

 

 

