Il tema di un ragazzino di 11 anni svela anni di violenze in famiglia: minacce di morte, botte, aggressioni quotidiane. Il padre, 27enne dipendente pubblico, è in carcere. Dietro l’escalation di paura, una spirale di alcol e droga

Perugia, 2 sett. 2025 – Un dramma familiare scritto con la mano tremante di un ragazzino di prima media: «Il mio papà ha provato a strozzarmi». Parole scarabocchiate in un tema scolastico che oggi pesano come macigni nel fascicolo della Procura di Perugia.

Dietro quelle righe ci sono minacce di morte – «Ti ammazzo quando voglio» – e la chiamata disperata al 112 di un bambino che cercava di difendere sua madre. L’uomo, 27 anni, dipendente pubblico, è in carcere con l’accusa di maltrattamenti contro il figlio, la compagna e il nonno convivente.

Gli atti raccontano una vita divenuta incubo: botte, insulti, aggressioni quotidiane, spesso sotto l’effetto di alcol e droga. La famiglia, terrorizzata, che sarebbe stata costretta a rifugiarsi da parenti. Perfino un divieto di avvicinamento non è servito a fermarlo: l’ha violato, finendo dietro le sbarre.

Nelle carte della Procura si legge di pranzi trasformati in risse, di oggetti scagliati contro il bambino, di un nonno preso per la gola e salvato solo dall’intervento di un altro familiare. Un’escalation di violenza che ha lasciato segni profondi, non solo sul corpo, ma nell’anima di chi la subiva.

All’origine di tutto – ricostruiscono gli inquirenti – una dipendenza mai affrontata davvero. Un vortice di alcol e droga che avrebbe trascinato nel buio un’intera famiglia.

