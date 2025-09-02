Denunciati due imprenditori edili, di nazionalità cinese, una 53enne ed un 55enne, ritenuti responsabili di grave sfruttamento lavorativo e di altrettante gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

Perugia, 2 sett. 2025 – I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Perugia, con l’ausilio dei militari della Stazione di Ponte San Giovanni e Sezione Radiomobile della Compagnia del capoluogo, coadiuvati dai funzionari della Vigilanza Ordinaria dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia, hanno eseguito un controllo nel quartiere di Ponte San Giovanni, presso un cantiere allestito all’interno di un’abitazione privata.

Dopo un attento sopralluogo, sono emerse gravi irregolarità che hanno portato al deferimento alla Procura della Repubblica di Perugia di due imprenditori edili, di nazionalità cinese, una 53enne ed un 55enne, ritenuti responsabili di grave sfruttamento lavorativo (c.d. caporalato) e di altrettante gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tali da necessitare l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività del cantiere.

Nella dimora sono stati trovati due lavoratori di nazionalità cinese, intenti ad effettuare opere di ristrutturazione, risultati essere alle dipendenze della ditta edile ed impiegati in nero.

Uno dei due identificati risultava essere anche privo del permesso di soggiorno, pertanto, al compimento delle relative previste procedure, sono stati emessi a suo carico i provvedimenti di espulsione dal territorio italiano a firma del Prefetto di Perugia.

Nel corso delle verifiche sono state elevate ammende per le violazioni riscontrate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per un totale di circa 20.000,00 euro ed impartite 16 prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

(2)