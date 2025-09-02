126 chilometri attraverso 14 borghi della bassa Umbria

TERNI, 2 sett. 2025 – Si svolge sabato 13 e domenica 14 settembre l’”Umbria Walking Marathon, un percorso turistico-sportivo di 126 chilometri che tocca numerosi paesi tra la bassa valle del Tevere, al confine con il Lazio, e la pianura ai piedi dei monti Martani, seguendo l’antica Via Amerina, strada consolare che un tempo univa Roma a Ravenna.

Saranno 14 i borghi umbri attraverso i quali passerà, su strade bianche, l’ultramaratona che ha l’obiettivo di promuovere il territorio umbro attraverso la mobilità lenta, un valore fortemente radicato nella regione che vanta il più alto numero di cammini d’Italia. Al suo interno anche l’affascinante Cammino della Pietra Bianca inaugurato nel 2024.

Il punto di partenza dell’evento sarà Attigliano, dove i partecipanti torneranno dopo aver percorso 126 chilometri, attraversando, in Umbria, Giove, Penna in Teverina, Amelia, Sambucetole, Montecastrilli, Dunarobba, Avigliano Umbro, Castel dell’Aquila, Collicello, Macchie, Porchiano del Monte, Lugnano in Teverina e Alviano. Oltre alla 126 km, la manifestazione prevede altre tre distanze con partenze e arrivi in comuni differenti: marathon di 45 km con partenza e arrivo ad Attigliano, percorso di 30 km con partenza e arrivo ad Avigliano Umbro, percorso di 14 km con partenza e arrivo ad Alviano.

