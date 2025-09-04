Torna la Cicloturistica “I Borghi più belli d’Italia”: appuntamento il 21 settembre. E’ organizzata dal Team Matè e l’associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Attesi oltre 600 ciclisti da tutto il mondo

CASTIGLIONE DEL LAGO, 4 sett. 2025 – Torna il prossimo 21 settembre, la Cicloturistica “I Borghi più belli d’Italia”, organizzata come ogni anno dall’associazione sportiva Team Matè, con il supporto dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia” e dei consorzi turistici Umbriasì e URAT – Unione Ristoratori Albergatori del Trasimeno.

L’evento, che rappresenta una celebrazione unica del cicloturismo, si inserisce all’interno del circuito “Cicloturismo Terre dell’Etruria” e vedrà la partecipazione di oltre 600 ciclisti provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei ed extraeuropei.

I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi panoramici attorno al suggestivo lago Trasimeno, attraversando alcuni dei borghi più pittoreschi dell’Umbria: il percorso corto da 70 km, con circa 500 metri di dislivello, e il percorso lungo da 140 km con un dislivello di 1.600 metri.

Entrambi i tragitti prevedono partenza e arrivo a Castiglione del Lago (PG) con partenza in modalità “alla francese”, tra le ore 8 e le 9. Gli incroci principali saranno presidiati per garantire la sicurezza.

Lungo i percorsi, sia i ciclisti che i loro accompagnatori troveranno diversi punti di ristoro dove potranno degustare le eccellenze gastronomiche locali. Al termine della corsa, presso lo splendido lungolago di Castiglione del Lago, sarà allestito il “pasta party”, un’occasione perfetta per prolungare il viaggio nei sapori tipici della zona. Anche in questa fase gli accompagnatori saranno i benvenuti.

Durante l’evento saranno presenti inoltre punti di assistenza tecnica, sia alla partenza che lungo il percorso, per garantire il massimo della sicurezza e della tranquillità durante l’esperienza.

Oltre alla Cicloturistica, l’associazione “I Borghi più belli d’Italia” e l’associazione “Trasimeno eventi” proporranno un ricco programma di eventi culturali e turistici, offrendo ulteriori opportunità di scoperta e divertimento per tutti coloro che vogliano immergersi nelle bellezze del territorio.

Per maggiori informazioni e dettagli sull’evento, visita il sito ufficiale: www.cicloturisticaborghipiubelliditalia.it

