Perugia, 8 sett. 2025 – A settembre e a ottobre, proseguono nella città di Perugia gli appuntamenti con Candlelight®, intime e suggestive reinterpretazioni di autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica. Fever presenta un calendario speciale di serate a lume di candela, in location uniche ed esclusive come Auditorium Santa Cecilia e Auditorium San Francesco Al Prato: dal tributo a Ludovico Einaudi, passando per il tributo a Vasco Rossi, fino al tributo alle più belle colonne sonore di Hans Zimmer e ai Queen.

Candlelight® è un format di concerti dal vivo prodotti da Fever, con lo scopo di democratizzare l’accesso alla musica classica. Un progetto innovativo che offre un’esperienza musicale unica attraverso l’offerta di variegati programmi, pensati per soddisfare tutti i gusti. Proposto da talentuosi musicisti locali in luoghi iconici illuminati da migliaia di candele. Candlelight® crea un’atmosfera intima e suggestiva coinvolgendo un ampio pubblico. Anche chi non ha mai pensato di assistere a un concerto di musica classica, potrà così connettersi con i capolavori di compositori come Vivaldi, Mozart e Chopin, e al tempo stesso apprezzare interpretazioni contemporanee dei grandi successi di artisti come Queen, ABBA, Ed Sheeran e Coldplay. Il marchio Candlelight® è presente in oltre 150 città in tutto il mondo e, dal suo debutto nel 2019, ha appassionato milioni di ospiti.

