Trionfo storico: pioggia di medaglie e titoli dopo 27 anni

Città di Castello, 8 sett. 2025 – Canoe d’oro, argento e bronzo e titoli italiani: record di medaglie per il Canoa Club Città di Castello ai vertici della due giorni di gare a Policastro (SA), sul fiume Bussento. Gli atleti tifernati hanno infatti riportato ben 4 medaglie d’oro e 2 d’argento nella Discesa Classica e 6 ori ed 1 bronzo nella Sprint.

A dar lustro al cospicuo bottino l’aggiunta dei due Titoli Italiani nelle due citate specialità, nella cat. Ragazzi C1 con Leonardo Pierangeli, trofei che mancavano entrambi al Canoa Club Città di Castello da ben 27 anni. Ottimi piazzamenti per tutti gli atleti, ancora una volta tra i protagonisti della canoa italiana, orgoglio e soddisfazione per l’intera dirigenza del Club. Complimenti alla società organizzatrice, Polisportiva Cilento asd.

Più di 100 i partecipanti nelle varie categorie, tanti giovani promesse che fanno ben sperare per il futuro di questo sport. Nella terza giornata di gare, questa volta in Umbria, ad Arrone sul fiume Nera, valevole per il titolo regionale, pioggia di riconoscimenti per il club tifernate: ben 16 Campioni Regionali Umbri (7 nella Classica e 9 nella Sprint), 10 ori, 2 argenti e 6 bronzi. Oltre ai già citati e più noti atleti, , tra i più piccoli e nuovi campioni regionali meritano una nota di menzione Giovanni Bonucci, Alessio Mitrano e Olaya Mouhassabi , tutti appartenenti al Canoa Club Città di Castello.

Grande soddisfazione da parte del presidente Nicola Landi che sottolinea “ il lavoro svolto dal Canoa Club Città di Castello che continua nella ormai consolidata tradizione di sfornare giovani promesse del mondo della Canoa. Plauso, infine, da parte dell’amministrazione comunale nelle persone del sindaco Luca Secondi e dell’assessore allo

sport Riccardo Carletti, i quali sottolineano “la storica presenza del Club nel panorama nazionale a livello giovanile, fucina di campioni e fondamentale ed imprescindibile risorsa del territorio punto fermo, ormai da oltre 50 anni, per i giovani che si avvicinano a questo sport.”

(2)