Il 12 settembre a Perugia un convegno organizzato da Lions Clubs International Distretto 108L, Lions Club Perugia Host

Perugia, 9 sett. 2025 – Era il 1925 quando Helen Keller partecipò alla Convention di Lions Clubs International e propose ai soci di diventare Cavalieri dei non vedenti nella crociata contro le tenebre. Nello storico discorso di quel giorno disse “Vieni con me, ti insegnerò come fare alcune delle cose che facevi quando ci vedevi? Siamo la mano che aiuta e faremo il mondo migliore”.

Da oltre un secolo la vista è stata al centro delle attività lionistiche ma l’attenzione e il lavoro continua. Un’attività incessante per trovare soluzioni fattive, per agire nell’integrazione, nella prevenzione e nella cura di ipovedenti e non vedenti.

Il 12 settembre a Perugia, alle ore 18.30 presso Etruscan Chocohotel – Ristorante Buone Nuove – in via Campo di Marte 132, un convegno organizzato da Lions Clubs International Distretto 108L, Lions Club Perugia Host.

Alla convention dopo i saluti istituzionali saranno presenti la Dott.ssa Ketty Savino, service longevità, La Dott.ssa Laura Biondi Oculista, Gabriele Sanciarini associazione L’impegno.

Seguirà all’evento una degustazione al buio a cura dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti Ets Aps

Per info: https://www.lionsclubperugiahost.it/events/lions-cavalieri-dei-non-vedenti-helen-keller-perugia/?occurrence=2025-09-12

