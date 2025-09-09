Incontro con le istituzioni e nuovo Bosco dell’eco-sostenibilità “Giovanni Campanella”

NOCERA UMBRA, 9 settembre 2025 – Una giornata per parlare di tartufo, tartufai, tradizioni ed eco-sostenibilità, quella di sabato scorso a Gaifana. Con l’iniziativa “Non solo tartufo”, infatti, la Tuber Terrae e le associazioni del territorio hanno voluto parlare delle prospettive del bene immateriale Unesco (cerca e cavatura del tartufo e tradizioni connesse) e anche consegnare il primo riconoscimento “Custode del territorio” a Giuseppe Sabatini, dando il via anche al Bosco dell’eco-sostenibilità intitolato a Giovanni Campanella.

Nella prima parte dell’iniziativa, con il dibattito su “Una tradizione che si tramanda, come tenerla viva. Esperienze da ricordare, luoghi da scoprire, profumi, colori, sapori indimenticabili, tutto è valorizzazione del tartufo”, si è parlato di radici nel passato e di prospettive future di un mondo – quello del tartufo – che racchiude implicazioni economiche ma anche culturali e di identità del territorio.

Fra gli intervenuti, Sarah Bistocchi, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, che ha parlato dell’importanza del “patrimonio culturale diffuso” in cui includere gli aspetti di tradizione e gastronomia legati al tartufo, Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Gualdo Tadino, e i sindaci Nocera Umbra e Valtopina, rispettivamente il deputato Virginio Caparvi e Gabriele Coccia. A fare il punto sul mondo del tartufo è stato il presidente della Tuber Terrae, Francesco Mirti, mentre il professor Luciano Giacché ha presentato un quadro storico e antropologico.

Ad intervenire anche i rappresentanti delle associazioni partecipanti: Atonella Brancadoro (Città del tartufo), Alessandro Varallo (Afor), Marco Novelli (Legambiente Foligno e Valli del Topino), Giuseppe Cioli (Comunanza agraria Colle, Costa, Boschetto, Poggio, Villa Santa Lucia), Massimo Montironi (capogruppo di minoranza nel Consiglio comunale nocerino), Marcello Guidobaldi (Amici del Germoglio), Lidia Cioli (Castrum Collis), Azzurra Mariani (Polisportiva Gaifana), Piero Boccolini (Proloco Gaifana), Francesca Campanella (in rappresentanza della famiglia proprietaria del terreno).

La seconda parte dell’iniziativa ha visto la consegna del riconoscimento “Custode del territorio”, andato in questo anno zero al tartufaio Giuseppe Sabatini detto Zepparino (nato il 9 febbraio 1913 e morto il 20 ottobre 2013), uno dei primi tartufali della zona; il premio è stato ritirato dal figlio Bruno e dal nipote Fabrizio. Nei prossimi anni il premio verrà assegnato a chi si sarà distinto sia nel mondo del tartufo, che nel rispetto, valorizzazione e promozione dell’ambiente e dell’ecosistema.

Il premio, oltre ad una targa in ceramica gualdese, prevede la messa la dimora di un albero, che è stato piantato in un terreno nominato “il Termine”, messo a disposizione dalla famiglia Campanella. È nato così anche il Bosco dell’eco-sostenibilità intitolato a Giovanni Campanella, il terzo bosco dell’eco-sostenibilità che prende vita per volontà della Tuber Terrae.

