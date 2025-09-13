Cannara, 13 sett. 2025 – Un dramma consumato nel silenzio della notte, una vicenda che lascia sgomenta un’intera comunità. Un’anziana di 84 anni, invalida al 100 per cento, è stata trovata senza vita in un fosso con dell’acqua all’interno, a pochi passi dalla casa di riposo di Cannara dove era ospitata. La Procura di Spoleto ipotizza che la morte sia avvenuta per annegamento e ha aperto un fascicolo d’inchiesta che punta l’attenzione sul figlio della donna, accusato di abbandono di incapace.

Secondo la ricostruzione dell’autorità giudiziaria, l’uomo – che il 31 agosto aveva accompagnato la madre nella struttura con l’intento di lasciarla per una settimana – non avrebbe spiegato in maniera adeguata le gravissime condizioni di salute della pensionata. La casa di riposo, sostengono i magistrati, non sarebbe stata idonea a garantire l’assistenza necessaria a una donna così fragile.

La notte tra il 2 e il 3 settembre si consuma la tragedia: l’anziana riesce a lasciare la sua stanza e ad allontanarsi dalla struttura. Quando viene ritrovata, alcune ore dopo, è già senza vita in quel fosso che segna la fine della sua ultima fuga. L’autopsia, eseguita dal medico legale Massimo Lancia su incarico della Procura con la presenza del consulente dell’indagato, Sergio Scalise, dovrà chiarire ogni dettaglio.

Ma la battaglia giudiziaria è appena iniziata. L’indagato, assistito dall’avvocato Simone Costanzi, respinge ogni accusa: non ha mai abbandonato la madre, ribadisce, anzi l’aveva portata in una struttura ritenuta sicura proprio per garantirle cure e protezione. E rilancia, presentando una controquerela: nel mirino finiscono i vertici della Rsa, accusati di gravi omissioni di vigilanza e di cautele, con l’ipotesi di omicidio colposo e abbandono di incapace.

Resta il dolore di una morte assurda, la fragilità di un’anziana

