Acquasparta , 13 sett. 2025 – La XVIII edizione del Festival Federico Cesi si chiude con un appuntamento di grande prestigio. Domenica 21 settembre, alle 16.15, nella suggestiva Basilica di Santa Cecilia di Acquasparta sarà eseguita la Missa Papae Marcelli di Giovanni Pierluigi da Palestrina, capolavoro della polifonia rinascimentale. Per l’occasione verrà proposta nella versione per coro e organo realizzata da Giovanni Francesco Anerio.

Protagonista del concerto sarà il Coro della Cappella Musicale San Francesco da Paola, fondato nel 1995 e oggi diretto da Silvia Perucchetti. La formazione, specializzata nel repertorio polifonico rinascimentale e barocco, si distingue per il lavoro di trascrizione ed esecuzione di polifonie inedite di autori reggiani del ’500 e ’600.

A guidare l’ensemble sarà Silvia Perucchetti, musicologa ed esperta di polifonia rinascimentale. Oltre all’attività di direzione corale, affianca quella di docente e ricercatrice, con pubblicazioni specialistiche e corsi di formazione dedicati all’esecuzione dalle fonti originali. Dal 2023 dirige la rivista FarCoro, punto di riferimento del mondo corale italiano.

L’evento, a ingresso libero, sarà introdotto e guidato all’ascolto dalla direttrice del coro, Silvia Perucchetti.

Il concerto è riconosciuto di interesse diocesano e gode del Patrocinio della Diocesi di Orvieto – Todi.

Dopo il concerto, alle ore 18.15, è possibile partecipare ad una visita guidata del centro storico di Acquasparta organizzata dalla Pro Loco. Info e prenotazioni: +39 333 6162099

(2)