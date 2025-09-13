Edizione nel segno della voglia di riconquistare la ribalta equestre italiana, grazie al sostegno del Comune tifernate e della Regione Umbria, ma anche al protagonismo delle principali federazioni

Città di Castello, 13 settembre 2025 – La passione per il cavallo batte forte alla 55^ edizione della Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello, che si è aperta stamattina al parco comunale Alexander Langer nel segno della fiducia per il futuro.

Quella che arriva dalla partecipazione qualificata del mondo dell’allevamento, che nasce dal protagonismo di federazioni importanti come Fise e Fitetrec-Ante, dalla voglia di fare centri ippici con i propri cavalieri e amazzoni, dal coinvolgimento del territorio, dalle strade aperte all’inclusione sociale, ma anche dall’impegno dei soci, Comune di Città di Castello e Regione Umbria, che sono vicini e che stanno lavorando per sviluppare le potenzialità del parco Langer.

Segnali e messaggi incoraggianti dal mondo del cavallo e dal mondo delle istituzioni pubbliche si sono inseguiti per tutta la mattinata. Indicazioni importanti per il consiglio direttivo e per i soci dell’associazione Mostra Nazionale del Cavallo guidata dal presidente Marcello Euro Cavargini, ai quali è stato riconosciuto dalle autorità presenti l’impegno serio e appassionato profuso per garantire continuità alla manifestazione. “La Mostra del Cavallo è un evento identitario per la nostra comunità, che riflette tradizioni, passione, eccellenze uniche del territorio e che è doveroso sostenere come uno degli appuntamenti che qualificano maggiormente Città di Castello e la sua storia”, ha sottolineato nella cerimonia di inaugurazione il sindaco Luca Secondi, accompagnato dal vice sindaco Giuseppe Stefano Bernicchi, dall’assessore Benedetta Calagreti e da alcuni consiglieri comunali.

“Il parco Langer offre una location molto promettente per il futuro della manifestazione, in un’area che è già stata oggetto di una importante riqualificazione urbana e che sarà interessata da importanti investimenti”, ha osservato il primo cittadino, che ha evidenziato con soddisfazione il lavoro del consiglio direttivo e dei soci della Mostra Nazionale del Cavallo, “capaci di dare continuità e credibilità all’evento, ma anche di coinvolgere la città e stabilire sinergie importanti”. Dalla consigliera regionale Letizia Michelini, presente insieme al consigliere provinciale Gianluca Moscioni e al sindaco di Citerna Enea Paladino, è venuto il plauso agli organizzatori per la continuità che hanno saputo dare all’evento.

“La Regione è vicina – ha detto – e guarda con grande interesse a una manifestazione che valorizza l’impegno del governo umbro per sostenere e far crescere il mondo dell’allevamento e le esperienze sportive e sociali legate al cavallo”. Durante la cerimonia di inaugurazione, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, insieme alle associazioni di protezione civile locali ed è stata presentata dalla giornalista Alessandra Chieli, il presidente Cavargini ha espresso soddisfazione ed entusiasmo per questa nuova tappa della storia della Mostra Nazionale del Cavallo. “Siamo qui con una grande volontà di tenere viva la fiamma della passione per il cavallo a Città di Castello e in Umbria”, ha detto il presidente, insieme alla vice presidente Mirella Bianconi, ai consiglieri Daniela Brodi, Beatrice Cardinali e Camillo Massetti, ai soci Sandro Busatti, Mauro Cucchiarini e Mirko Tacchini, che ha curato il programma dell’evento.

Cavargini ha rimarcato “la forte motivazione da parte di tutte le componenti dell’associazione a dare un contributo alla valorizzazione del mondo del cavallo, delle esperienze allevatoriali e sportive importanti del nostro territorio, ma anche a di quelle che guardano da sempre all’inclusione sociale e alla ippoterapia”. “

Abbiamo fatto un grande lavoro per consolidare la manifestazione e renderla autorevole per poterla riproporre da qui in avanti sulle ribalte nazionali che merita: lavoriamo con le possibilità attuali, che sono diverse dal passato, ma – ha assicurato Cavargini – il sostegno del Comune e della Regione, insieme a quello delle federazioni equestri, di diverse realtà sociali e imprenditoriali del territorio, ci permette di guardare al futuro con serenità e molta fiducia”.

A sottolineare la vicinanza delle federazioni sportive e l’interesse a sviluppare progetti per il futuro sono stati Mirella Bianconi, nella veste di presidente della Fise Umbria, e il presidente della Fitetrec-Ante Umbria Roberto Bellini, mentre l’Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria e delle Marche, con il tecnico esperto di razze Marco Corbucci, ha rinnovato la determinazione a contribuire in modo importante al futuro della manifestazione, punto di riferimento privilegiato di un movimento umbro che è terzo in Italia per l’allevamento dei cavalli. presente con alcuni magnifici esemplari della sua collezione.

Il programma di domani

Domani, domenica 14 settembre, la giornata sarà caratterizzata dalle esibizioni dei centri ippici partecipanti alla manifestazione, che inaugureranno un pomeriggio da vivere intensamente tra divertimento, numeri di alta scuola e l’appuntamento clou con la dimostrazione della Giostra all’anello.

L’Ara dell’Umbria e delle Marche sarà protagonista di un appuntamento particolare tra le 13.30 e le 14.30, con la consegna dei riconoscimenti agli allevatori presenti, che porteranno in vetrina i loro splendidi esemplari.

Dalle ore 14.45 alle ore 15.30 il parco Langer sarà una colorata e vivace arena del talento, nella quale sfileranno giovanissimi cavalieri e amazzoni che entusiasmeranno il pubblico con i loro numeri a tema. Il Centro Ippico Freedom presenterà il carosello “Agenti 007” e il carosello “I pirati dei Caraibi”. A seguire, il Centro Ippico Userna di Matteo Valcelli, proporrà con una dimostrazione di monta in alta scuola spagnola e Sofia Performance Horses sarà in scena con una esibizione di monta western.

L’anfiteatro si preparerà così nel segno della passione e dell’entusiasmo all’arrivo di Chiara Cutugno, artista specialista del lavoro in libertà con i cavalli da terra, senza briglie e di alta scuola, che alle 15.30 porterà in scena i numeri in libertà con i cavalli per i quali è acclamata nelle principali manifestazioni equestri nazionali, da Fiera Cavalli Verona a Travagliato.

A seguire, attorno alle ore 16.00, all’interno del parco Langer partirà il corteo storico della Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello, che riproporrà i rituali dell’epoca rinascimentale e guiderà gli spettatori nel campo di gara all’esterno dell’anfiteatro. Qui, dalle ore 16.30, si svolgerà la dimostrazione della Giostra all’anello organizzata dall’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo con la Fitetrec-Ante Umbria, i rioni e le pro loco tifernati.

Una spettacolare rievocazione dei tornei cavallereschi di casa a Città di Castello secoli fa in occasione delle Feste Floridiane in onore del patrono San Florido, che vedrà sfidarsi per la vittoria finale cavalieri in rappresentanza dei quartieri di Madonna del Latte, Mattonata, Prato, San Giacomo, San Pio X e della frazione di Piosina. Una stracittadina che ha già creato grandi aspettative e per la quale sono in lista di attesa anche altri rioni, che contano di partecipare il prossimo anno. Il quartiere o la pro loco che si aggiudicheranno la contesa saranno premiati con il gonfalone della Giostra all’anello, che custodiranno per 12 mesi fino alla prossima edizione, nel quale sarà rimesso in palio.

Per tutta la giornata di domenica, i bambini potranno, inoltre, salire a cavallo grazie agli istruttori dei centri ippici Freedom e Caldese Horse Academy.

(8)