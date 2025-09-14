Dall’inviato GILBERTO SCALABRINI

Foligno, 14 sett. 2025 – Una laurea appena conseguita, una famiglia che la sostiene, gli amici, gli studi brillanti e un futuro già tracciato come educatrice. Eppure, Lucia Santarelli, 23 anni, ha deciso di voltare pagina e imboccare una strada che oggi pochi giovani hanno il coraggio di percorrere: quella della vita consacrata.

L’annuncio è arrivato questa mattina, durante la messa delle 11 nella chiesa di Santa Maria Infraportas. A darne voce è stato il giovane parroco, don Cristiano Antonietti, davanti a una comunità commossa. Gli ha regalato una piccola casetta in legno con il versetto di Matteo 6:21 che recita: “Perchè dov’è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuor”.

E’ una parte del Discorso della Montagna, sottolinea – don Cristiani – e la nostra vera priorità e ciò che ci appassiona di più sono i “tesori” verso cui i nostri cuori sono diretti. E nel fondo la scritta:“questa è sempre casa tua”. Momenti che suggellano la cerimonia e riportano alla mente i tanti passi compiuti da Lucia tra scoutismo e parrocchia.

«Ho sentito il richiamo di rispondere con maggiore generosità all’amore di Dio» racconta la giovane, con un sorriso limpido e una fermezza che non lascia spazio ai dubbi. Un cammino interiore che affonda le radici nell’infanzia: «Sono stata accolta dalle suore della scuola dell’infanzia Mariele Ventre, in via del Roccolo. È lì che ho iniziato a discernere. Poi un breve periodo a L’Aquila, alla casa madre. Ora torno in Abruzzo per intraprendere un nuovo tratto di strada».

Lo scoutismo, ricorda, è stato decisivo: «È stato il mio trampolino di lancio. Mi ha insegnato a vivere la fede. E grazie anche a don Cristiano è maturato in me il desiderio di approfondire questa chiamata. Dopo il postulato a L’Aquila ci vorranno nove anni prima dei primi voti».

Il suo sguardo si fa serio quando parla della crisi delle vocazioni: «I giovani fanno fatica ad ascoltare la voce di Gesù. La vocazione nasce dal cuore, ma oggi viviamo quello che papa Francesco definisce un cambiamento d’epoca. Gli adulti sembrano naufraghi incapaci di trasmettere il sapere, e i ragazzi smettono di fare domande». Poi una nota amara: «Molti giovani si rivolgono a ChatGpt per questioni esistenziali. È il segno di un vuoto preoccupante».

Lucia non si sottrae neppure alla curiosità personale: «Fidanzata? Non proprio, ma qualche simpatia sì» ammette sorridendo. Un sorriso che illumina il volto, ma non scalfisce la fermezza della sua scelta.

Il suo curriculum brilla: elementari a Monte Cervino, medie alla “Gentile”, liceo delle Scienze Umane, fino alla laurea in Scienze dell’educazione, conseguita il 23 aprile scorso. Un titolo che le aprirebbe le porte del mondo del lavoro come educatrice socio-pedagogica, tra nidi, comunità, centri per famiglie e servizi socio-sanitari. Ma lei, almeno per ora, ha un’unica risposta: «Penso al postulato».

(69)