Perugia, 14 sett. 2025 – Gran successo del Team Italia ai “XXIEgkf Championship 2025’” di Timisoara in Romania dove la rappresentativa si conferma ai vertici europei del karate goju-ryu. La manifestazione internazionale ha visto impegnate per un’intera settimana le migliori scuole di stile coinvolgendo atleti dall’Azerbaigian al Portogallo, dall’Ucraina all’Inghilterra. (Nella foto, Junior teamFF)

Il Team Italia si è presentato con una pattuglia agguerrita che è riuscita nell’intento di aggiudicarsi delle medaglie sia nei kate che nel kumite dalla categoria under 8 a quella dei veterani.

Il Cus Perugia è riuscito ha fornire il consueto apporto alla spedizione con tre tecnici e ben quattordici atleti convocati in Romania. Ottime le prestazioni di tutto il gruppo in cui hanno brillato nell’individuale l’oro di Eva Magrini nella cadetti -46kg, i bronzi di capitan Matteo Cianchetti (Senior, 84kg ), Tommaso Dini (Junior, 61gk), Simone Morganti (Cadetti, 61kg) e Vittorio Gatti tra i Master. Una pioggia di medaglie è arrivata anche dalle emozionatissime finali delle gare open a squadre.

Oro per Aurora Galletti (Team Junior) nella vibrante sfida con le padrone di casa della Romania, argento per Simone Morganti, Matias Marsili e Michele Gennaioli (team Cadetti), bronzo per Manuel Fiorucci Diego Cecconi e Tommaso Dini (Team Junior), Teresa Riommi, Fejzullah Meghi e Eva Magrini (Team Cadetti). buono il settimo posto di Leone Bissoli nei mini Cadet.

Parlanei il tecnico Andrea Arena “E’ sempre un piacere poter rappresentare l’Italia a livello internazionale. Il circuito del Karate GoJu ryu si conferma di gran livello ed una vetrina di lancio per le competizioni maggiori Wkf. Per i ragazzi avere cucito il tricolore sul petto è un’emozione unica e riuscire a conquistare un podio conferisce alla trasferta un valore aggiunto. L’esperienza rumena rappresenterà per tutti un momento di crescita non solo dal punto di vista sportivo ma a tutto tondo ed è quello che in fondo la nostra mission e a cui come Club teniamo particolarmente. La soddisfazione di poter dar modo ai nostri ragazzi di poter vivere un’opportunità e delle emozioni speciali ci ripagano ampiamente dei tanti sacrifici dell’intensa ed interminabile stagione sportiva”.

Ribadisce il tecnico Daniela Bianconi “Il gran lavoro svolto quest’estate ha dato i suoi frutti, la puntale programmazione, le tante sedute mirate di allenamento, sono riuscite a fornire il booster indispensabile per affrontare la competizione internazionale in Romania con quella sicurezza e consapevolezza necessarie per poter puntare ai risultati di rilievo. I risultati come atteso sono arrivati per tutti i nostri ragazzi che ritornano a casa con un pieno di energia da poter reinvestire”

Conclude Serena Dragoni “La bellezza del Team Italia rimane quella di poter vivere per un’intera settimana a stretto contatto con il mondo del karate che amiamo. I rapporti con i tecnici e gli atleti degli altri paesi è speciale e viene esaltato nelle gare a squadre dove il tifo è assordate e dopo ogni scontro ci si abbraccia consapevoli tutti di aver dato il meglio a prescindere dal risultato. Anche quest’anno oltre ai tanti complimenti sono arrivate molte medaglie che ci danno la conferma del gran livello della scuola italiana.”

