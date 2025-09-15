Arrone, 15 sett. 2025 – Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Arrone, Maresciallo Maggiore Gabriele Stroppa.

Originario di Fabriano, 50enne, Stroppa vanta una lunga e variegata carriera all’interno dell’Arma dei Carabinieri, nelle cui fila si è arruolato nel 1997 come Carabiniere ausiliario, venendo assegnato alla Stazione Carabinieri di Serravalle del Chienti (MC). Vincitore di concorso per Allievi Marescialli, dal 1999 al 2001 ha svolto il proprio percorso di formazione presso la Scuola Marescialli di Velletri, al termine del quale è stato destinato al 7° Reggimento Carabinieri Trentino Adige, ove ha prestato servizio fino al 2009, partecipando a 6 missioni internazionali tra Kosovo ed Iraq come Comandante di squadra.

Nel 2009 l’approdo in Umbria, alla Stazione Carabinieri di Papigno, in qualità di Sottufficiale in sottordine, incarico che ha rivestito fino al 2015 allorquando è stato trasferito alla Stazione capoluogo. Dal 2016 ha poi prestato servizio al Reparto Operativo del Comando Provinciale, occupandosi di attività informative ed investigative di elevato spessore, fino al recente trasferimento al comando del presidio di Arrone.

Nel corso della sua carriera il militare ha conseguito il diploma universitario in Scienze Criminologiche Applicate presso l’Università di Bologna.

All’atto del suo insediamento, il Maresciallo Stroppa, che si è detto onorato del prestigioso incarico, al servizio della comunità di Arrone per garantirne la sicurezza ed assolvere la funzione primaria di rassicurazione sociale, ha ricevuto il benvenuto e l’augurio di buon lavoro da parte delle istituzioni locali.

