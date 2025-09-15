A Foligno +5,1% di raccolta in 7 mesi grazie alla campagna promossa da Valle Umbra Servizi con CoReVe

Spoleto, 15 settembre 2025 – Valle Umbra Servizi, con il supporto del Consorzio CoReVe e il finanziamento del fondo ANCI-CoReVe, ha concluso con successo la campagna di sensibilizzazione “Città di Vetro – Movida”, attiva da ottobre 2024 a maggio 2025 nei 22 Comuni serviti.

L’obiettivo era migliorare la qualità e aumentare la quantità della raccolta differenziata del vetro, e i risultati confermano la validità dell’approccio: +5,1% di vetro raccolto a Foligno (da 1.290 a 1.356 tonnellate), 2.030 tonnellate di vetro complessivamente raccolte nei primi 5 mesi del 2025, oltre 1 milione di impression online e migliaia di interazioni, oltre 16.000 materiali informativi distribuiti, e un netto miglioramento della qualità del materiale raccolto, con una riduzione degli “infusibili” (ceramica, porcellana) fino allo 0,21%.

La campagna ha coinvolto cittadini, esercenti e turisti, con azioni informative su contenitori e punti di raccolta, e la collaborazione attiva dei locali della movida trasformati in “Glass Ambassador”. Durante l’estate, i messaggi sono stati rafforzati grazie alla distribuzione di materiali informativi e al proseguimento delle attività digitali. Il progetto, realizzato con un investimento complessivo di oltre 25.000 euro, ha dimostrato come una corretta informazione possa generare comportamenti virtuosi e risultati concreti.

La mini-campagna social “Divertirsi fa bene all’ambiente” ha raggiunto oltre 239.000 visualizzazioni e 3.462 interazioni, con un costo medio per risultato di 0,12 euro. Un esempio di comunicazione mirata, efficace e misurabile.

“Città di Vetro – Movida” ha trasformato un gesto quotidiano come gettare correttamente una bottiglia in un’azione consapevole e utile alla collettività. Perché la differenza la fanno le persone, ogni giorno.

