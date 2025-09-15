La Disability pride del 25 ottobre “Non ti nascondere” è nata da una intuizione di Carmelo Comisi. L’obiettivo comune è di vivere in un mondo inclusivo, facendo sentire queste persone meno sole

Orvieto, 15 sett. 2025 – A poco più di un mese dall’evento che vedrà Orvieto protagonista regionale sul tema della disabilità, il Comitato Orvietano per la Salute Pubblica e la Cellula “Luca Coscioni” di Orvieto non nascondono la propria emozione nel comunicare la conferenza stampa per lanciare la stagione 2025 dei Disability Pride.

La città di Orvieto sarà infatti una delle mete italiane del Disability Pride, l’importante evento itinerante che quest’anno toccherà Roma (20 Settembre), Palermo (20 ed il 21 Settembre), Firenze (27 Settembre), Genova (27 Settembre), Bologna (28 Settembre), Bari (3 Ottobre) e Taranto (4 Ottobre) dopo aver già coinvolto Milano e Torino.

Nata da una intuizione di Carmelo Comisi, ideatore dell’evento “Disability Pride Italia”, il “Disability Pride Network” (DPN) presidio permanente sulla disabilità, si propone di accendere un faro sulle condizioni di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, la cui voce è spesso flebile e inascoltata.

Nell’arco di pochi anni, il DPN ha messo in rete diverse realtà organizzate e singoli cittadini che condividono il comune obiettivo di vivere in un mondo inclusivo, facendo sentire queste persone meno sole. “Non esistono le categorie di persone, ma la persona con tutte le sue peculiarità e qualità e la disabilità non rappresenta la condizione di una minoranza, né l’unico ostacolo che s’incontra nel corso della vita” sostengono i promotori dell’iniziativa.

L’evento orvietano sarà presentato nel contesto di una conferenza stampa che si svolgerà il 16 settembre nella sala stampa della Camera dei Deputati. Vi prenderanno parte i parlamentari Marco Furfaro, membro della segreteria nazionale del PD con la delega al contrasto alle disuguaglianze e al welfare, Michela Cicculli, presidente della Commissione per le Pari opportunità del Comune di Roma e Lisa Noja, consigliera regionale per Lombardia ed i portavoce dei prossimi Disability Pride: per Orvieto ci sarà Alessandro Federici del C.O.S.P..

L’evento potrà essere seguito a partire dalle 16, sulla tv web della camera al link https://webtv.camera.it/conferenze_stampa, sul canale you tube https://youtube.com/@cameradeideputati?feature=shared e sulla Tv Sat al canale 90 e sulla piattaforma Sky al canale 524.

Ai lettori intanto, ricordiamo di appuntarsi la giornata di sabato 25 Ottobre per un evento che vedrà Orvieto protagonista dei temi dell’inclusione. Save the date!!!

