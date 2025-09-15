Dal campo alla stalla: la vita instancabile del campione che non si ferma mai

Dall’inviato GILEBRTO SCALABRINI

Foligno, 15 settembre 2025 – Non c’è alba che fermi un campione. Mentre la città dormiva ancora stordita dai festeggiamenti, alle sei del mattino Luca Innocenti era già in stalla. La notte precedente aveva scritto un’altra pagina di leggenda, ma il “Re delle giostre” non conosce tregua: venti cavalli da accudire, una vita scandita dal ritmo del galoppo e dall’odore di fieno, come se la vittoria fosse solo una parentesi da archiviare in fretta.

Ieri pomeriggio, in sella ad Altrimenti, il purosangue che ha raccolto l’eredità del mitico Guitto, ha infilato anelli con chirurgica precisione e dominato la pista senza esitazioni. Risultato: il diciottesimo Palio per il rione Cassero, il tredicesimo personale, un tempo da record — 2’40’’96 — che ha lasciato tutti gli altri indietro. Melosso, Zannori e Finestra hanno provato a inseguirlo, ma il “cannibale” aveva già imposto un ritmo insostenibile.

E mentre il Campo de li Giochi si svuotava, Foligno si colorava di giallo: cori, vino che scorreva a fiumi, uno striscione su via Cortella con scritto “Chiuso per diciottesimo” e un popolo in delirio per il suo eroe.

Ma ieri la vittoria aveva un cuore diverso: Luca l’ha dedicata alla piccola Bianca, nata dodici giorni fa. In un abbraccio commosso con la moglie, ha stretto la neonata al petto sussurrando: «Da quando è nata mi ha cambiato la vita. Vivo solo per lei!».

Innocenti non è soltanto un campione, è un uomo che corre con il cuore e che ai suoi cavalli dona lo stesso amore che riceve in pista. Tra critiche, ostacoli e diffidenze, ha costruito una leggenda passo dopo passo.

Oggi non corre più: vola. E lassù, nell’Olimpo dei grandi, c’è ancora spazio per i suoi sogni.

(1)