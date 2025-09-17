Terni, 17 sett. 2025 – Andrea Zorzi ha bisogno di poche presentazioni. Campione e leggenda dello sport, uomo di cultura e giornalista, poliedrico e carismatico storyteller conosciuto in tutto il mondo. Andrea Zorzi sarà l’ospite d’onore della presentazione della Terni Volley Academy, in programma il 25 settembre, dalle ore 18.00, al Pala Terni (ingresso libero fino al raggiungimento della capienza). Una preziosa presenza che si aggiungerà alla voce Dazn di Dario Marcolin che presenterà l’evento show del 25 settembre al Pala Terni.

Andrea Zorzi, palma res e carriera

Pallavolista, 2 volte campione del mondo (1990, 1994) e 3 volte campione europeo (1989, 1993, 1995) ha partecipato a 3 Olimpiadi (Seoul 1988, Barcellona 1992 ed Atlanta 1996) conquistando la medaglia d’argento ad Atlanta. Con i club ha vinto: 2 scudetti (1990 – 1994), 2 Coppe Italia, 4 Coppe delle Coppe, 3 Supercoppe Europee, 3 Campionati Mondiali, 1 Coppa Campioni. Andrea Zorzi fa parte dell’Hal of Fame della Federvolley già dal 2016. Nel 2024 è stato inserito nella International Volleyball Hall of Fame.

Dopo il ritiro nel 1998 ha seguito il progetto Kataklò, la compagnia di danza che si esibisce nei teatri di tutto il mondo. Dopo le esperienze maturate con RAISPORT, TMC, TELE+, collabora con SKY SPORT seguendo gli sport olimpici e il calcio.Collabora con la FIVB (Fédération Internationale de Volleyball), il sito web del Sole24ore, Radio 24, La Gazzetta dello Sport, Gazzetta.it. Al Jazeera, Sport. Andrea Zorzi è entrato di diritto nella Hall of Fame della Federvolley nel 2024, suggellando una carriera da leggenda dello sport mondiale. Andrea Zorzi | Hall of Fame – Federvolley.

Un campione anche fuori dal campo

Nella primavera 2010, ha realizzato Tracce di sport (www.traccedisport.com): un viaggio per l’Italia per fotografare lo stato di salute dello sport italiano attraverso le interviste ai grandi campioni, ai rappresentanti delle istituzioni e dell’associazionismo. La seconda edizione di Tracce di sport, realizzata nel 2011, si è focalizzata sui “Luoghi dello sport che hanno fatto l’Italia”.Collabora con la SDA Bocconi, con il MIP del Politecnico di Milano in qualità di formatore, utilizzando la sua esperienza di atleta nei corsi di formazione per manager d’azienda.

Francesco Biribanti “Un punto di riferimento”

Francesco Biribanti, Direttore Generale e vicepresidente della Terni Volley Academy, ha avuto il privilegio di giocare nella gloriosa Sisley Treviso con Andrea Zorzi: “Un punto di riferimento fuori e dentro il campo da gioco. Sempre disponibile, un amico sincero, a lui devo molto. Mi ha insegnato a giocare a pallavolo quando ero la sua riserva: il modo di allenarsi, la sua routine, la sua voglia di fare sempre meglio nonostante abbia vinto tutto. Per me è stato un faro per la crescita professionale e come uomo”.

(1)