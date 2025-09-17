Ringraziamento del Sindaco Zuccarini al Generale Carlo Tomassini, che a breve lascerà l’incarico

Foligno, 17 sett. 2025 – “Ieri ho avuto il piacere di ricevere a Palazzo Comunale, il Generale Carlo Tomassini, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, che a breve lascerà l’Umbria per un nuovo incarico nelle Marche.

È stata l’occasione – scrive in una nota il primo cittadino – per ringraziarlo personalmente e a nome dell’Amministrazione Comunale, dell’impegno e della dedizione dimostrati in questi anni a servizio del nostro territorio.

Abbiamo condiviso l’importanza della collaborazione tra le Istituzioni e la Guardia di Finanza, fondamentale per promuovere e tutelare la legalità.

Al generale Tomassini, i migliori auguri per la nuova esperienza professionale, ed un sincero grazie da parte della Città di Foligno”.

