Terni, 17 set. 2025 – Domenica 28 settembre 2025 con calcio d’inizio alle ore 9 circa in Toscana a Castelfiorentino in provincia di Firenze il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il Subbuteo Taranto sarà impegnato al Torneo nazionale di Subbuteo classico presso il circolo arci “I Praticelli.”
Alla competizione parteciperanno 64 giocatori provenienti da tutta Italia , il livello sarà molto alto con la presenza di vari top player .
L’evento e’ dedicato ai dieci anni di vita del Subbuteo club Castelfiorentino affiliato alla Federazione Italiana Sportiva Calcio tavolo , attualmente milita nel campionato di Serie C a squadre ,con l’obiettivo a novembre prossimo a Reggio Emilia a Subbuteoland di raggiungere la Serie B di subbuteo tradizionale .
Il commento di Perotti :” Dopo un lungo ritiro estivo tra Terni e Roma con molte sessioni di allenamento provando nuovi schemi tattici , dopo aver disputato varie amichevoli e tornei estivi , finalmente si torna sul panno verde per disputare un torneo di alto livello , l’obiettivo di fare una buona figura , magari raggiungere i quarti di finale Master per far parte dei primi otto “.
Per il giocatore Ternano sarà un bel banco di Prova in vista del campionato di Serie B a squadre di metà novembre a Reggio Emilia dove Marco sarà impegnato con il Subbuteo Taranto per contribuire alla salvezza del club rossoblù pugliese .
