Oltre 3.600 persone identificate, 68 denunce, 12 arresti e sequestri di droga e armi. Reati in calo, ma i servizi straordinari continueranno nei weekend. Il sentito ringraziamento del Prefetto Zito alle Forze di Polizia ed alla Polizia Locale

Perugia, 18 settembre 2025 – Questa mattina si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal Prefetto della Provincia di Perugia, Francesco Zito, per l’esame dei dati relativi ai controlli effettuati nella zona sottoposta a vigilanza rafforzata istituita per un periodo di 3 mesi (dal 16 giugno al 15 settembre 2025) nell’area della stazione ferroviaria di Fontivegge, che comprende, oltre alla stazione medesima, anche Piazza Vittorio Veneto, Piazza del Bacio ed il complesso immobiliare dell’Ottagono.

All’incontro hanno preso parte il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Perugia, Sergio Sottani, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Raffaele Cantone, il Presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti, il Consigliere Comunale di Perugia con delega alla sicurezza, Antonio Donato, il Questore della Provincia di Perugia, Dario Sallustio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Sergio Molinari, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Carlo Tomassini, il Comandante della Polizia Provinciale, Stefano Tofoni e la Comandante della Polizia Locale di Perugia, Nicoletta Caponi.

La riunione ha costituito l’occasione per fare un approfondito punto di situazione sulla sicurezza nel quartiere Fontivegge a seguito della conclusione del periodo di attuazione della zona a vigilanza rafforzata, nel corso del quale sono state complessivamente identificate e controllate 3.638 persone (1.444 stranieri – 6 irregolari), 68 delle quali denunciate, 12 sottoposte ad arresto o a fermo di polizia giudiziaria e 20 rese destinatarie di ordini di allontanamento (7 a carico di stranieri). I Veicoli controllati ammontano complessivamente a 1.354, 5 dei quali oggetto di sequestro amministrativo, le violazioni delle norme del Codice della strada contestate sono state 25 (in 5 casi è stata ritirata la patente di guida). Sono stati infine sequestrati 66 grammi di sostanza stupefacente, oltre a 2 armi.

Grazie ad una accurata pianificazione delle attività di controllo e ad un impegno sinergico delle Forze di Polizia e della Polizia locale, è stata conseguita una diminuzione dei reati che, pur se maggiormente accentuata nell’area sottoposta a vigilanza rafforzata, ha interessato l’intera città di Perugia, in cui sono stati costantemente assicurati efficaci servizi di controllo del territorio.

In considerazione dei risultati conseguiti e della necessità di continuare a mantenere un elevato livello di attenzione anche successivamente alla conclusione della vigilanza rafforzata, è stato convenuto di effettuare nel quartiere Fontivegge, soprattutto nei fine settimana, servizi straordinari di controllo del territorio, anche ad alto impatto.

Da parte sua, il Prefetto Zito ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le Forze di Polizia ed alla Polizia Locale, sottolineandone l’assiduo ed instancabile impegno profuso per assicurare un capillare presidio della zona sottoposta a vigilanza rafforzata, a tutela della sicurezza dei cittadini, senza trascurare il resto della città.

Grazie a tale impegno sinergico – ha concluso il Prefetto – sono stati innalzati in una zona nevralgica come quella di Fontivegge i livelli di sicurezza (anche percepita), rafforzando l’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità e di degrado ivi particolarmente diffusi.

