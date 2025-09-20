Consegnate in Prefettura le Medaglie d’Onore conferite dal Presidente della Repubblica a 6 insigniti della Provincia di Perugia. Solenne cerimonia presieduta dal Prefetto Francesco Zito alla presenza delle massime Autorità civili e militari

Perugia, 20 sett. 2025 – Questa mattina, in occasione delle celebrazioni per la prima “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra Mondiale” istituita dalla Legge 13 gennaio 2025, n. 6, si è svolta, nella cornice istituzionale del Salone Bruschi della Prefettura di Perugia, la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore concesse con Decreto del Presidente della Repubblica del 08/07/2025 a 6 ex internati (tutti ormai deceduti) residenti nei Comuni di Costacciaro, Perugia e Piegaro.

L’alto riconoscimento ha l’obiettivo di ricompensare i cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed i familiari dei deceduti.

Alla cerimonia, oltre ai Vertici territoriali delle Forze di Polizia e dell’Esercito, hanno preso parte, tra gli altri, la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, il Presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, la Sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, il Sindaco di Costacciaro, Andrea Capponi, il Vicesindaco di Piegaro, Michele Bartolini ed il Presidente della locale Associazione ex Internati, Marco Terzetti.

Nel suo intervento, il Prefetto Zito, prima di consegnare – unitamente ai Sindaci dei Comuni di provenienza – le Medaglie d’Onore ai familiari degli insigniti ha voluto rendere omaggio al sacrificio di questi ultimi ed al loro esempio di dignità e coraggio.

“Con le medaglie che mi accingo a consegnare – ha detto Zito – la Repubblica rende onore a coloro che hanno vissuto la durissima esperienza della prigionia nei lager nazisti. La memoria del loro sacrificio, della privazione della libertà e delle sofferenze patite ci richiama al valore della democrazia e dei diritti fondamentali.

E’ nostro dovere custodire e trasmettere questa memoria alle nuove generazioni affinché simili tragedie non abbiano mai più a ripetersi”.

Particolarmente apprezzata, infine, è stata la proiezione di un filmato dal titolo “Tutti i nostri NO. L’eredità degli Internati Militari Italiani”, realizzato dall’Associazione Nazionale Ex Internati (ANEI).

L’elenco degli insigniti.

Prefettura di Perugia Concessione della Medaglie d’Onore DPR 8 luglio 2025 Num. Cognome e Nome Internato Nato Luogo di nascita Residenza 1 CASTAGNOLI TOMMASO Militare 20/10/1919 VALFABBRICA PERUGIA 2 GIROTTI ARNALDO Militare 06/12/1920 CASTIGLIONE DEL LAGO PERUGIA 3 PISPOLA DARIO Militare 01/09/1917 MARSCIANO PERUGIA 4 RUBECA ANTONIO Militare 18/01/1918 MARSCIANO PIEGARO 5 SANTINELLI GUIDO MILITARE 16/09/1913 COSTACCIARO COSTACCIARO 6 TIBERI NELLO Militare 06/04/1923 MARSCIANO PERUGIA

