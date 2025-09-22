Numeri da record. Assegnati i titoli nazionali CSI di Cicloturismo d’epoca. Due squadre lombarde sul podio. Un terzetto mantovano e uno milanese vincono la Cicloturistica dell’Umbria, precedendo al traguardo i campioni in carica del Cesena Vintage. Tre percorsi possibili attraverso i borghi, le strade e i ristori della Valle Umbra

Foligno, 22 settembre 2025 – Biciclette d’epoca, abiti retrò, migliaia di appassionati e un entusiasmo travolgente: Foligno e la Valle Umbra hanno ospitato l’undicesima edizione de “La Francescana Ciclostorica dell’Umbria”, tra campionato nazionale CSI, pedalate tra borghi e vigneti e un festival che ha trasformato la città in una macchina del tempo. Tre giorni intensi, con migliaia di presenze, mille i ciclisti in sella a biciclette storiche e un entusiasmo contagioso che ha invaso Foligno e la Valle Umbra.

Si è conclusa domenica 21 settembre l’undicesima edizione de La Francescana Ciclostorica dell’Umbria, che ha fatto registrare numeri da record e ha consacrato la manifestazione come uno degli eventi più attesi del panorama ciclistico e culturale nazionale.

Il momento clou è stato rappresentato dalla prova domenicale, valida come Campionato Nazionale CSI di Cicloturismo d’epoca, con decine e decine di corridori rappresentanti i Comitati di ben otto regioni italiane (Umbria, Lazio, Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Puglia, Abruzzo, Lombardia) impegnati nei diversi percorsi a scelta, sempre con partenza ed arrivo a Foligno: il lungo di 80 km, il corto da 30 km, il medio da 60 km, che hanno deciso il titolo tricolore.

Determinanti per l’assegnazione del titolo i timbri ottenuti nei vari punti di controllo ed il coefficiente di avvicinamento (suddiviso in fasce di chilometraggio, dove maggiore è la distanza di provenienza della società sportiva e più punti sono assegnati in classifica). Vincono due terzetti lombardi: primi i “cani sciolti” virgiliani della Walter Vaccari di Mantova.

Secondo il trio del Pedale Veloce (CSI Milano). Bronzo ai campioni in carica del Cesena Vintage (CSI Cesena). Un podio che ha premiato la passione, lo spirito di squadra e la condivisione di un ciclismo autentico, fatto di storia, amicizia e valori sportivi. In gara nel campionato CSI anche squadre del comitato di Taranto, Teramo, Prato, Brescia, Fermo, Forlì, Roma e Siena.

A premiarle Giovanni Noli e Federigo Noli, rispettivamente presidente e coordinatore dell’attività sportiva del CSI Foligno, oltre al giudice Enzo Martino, presidente della Commissione tecnica Ciclismo del CSI Lazio. Semplicemente perfetta l’organizzazione della locale società ciclistica: La Francescana di Foligno, che ha concluso al decimo posto in classifica il campionato cicloturistico CSI.

Una festa lunga tre giorni

Dal 19 al 21 settembre, Foligno si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, con biciclette vintage, abiti d’epoca, spettacoli itineranti, mercatini e concerti swing e rock’n’roll grazie al Carousel Vintage Festival. Piazza della Repubblica, cuore pulsante della manifestazione, è diventata una macchina del tempo, mentre lungo i tre percorsi ciclistici (30, 60 e 80 km) i partecipanti hanno pedalato tra borghi medievali, vigneti e oliveti secolari, accolti da ristori d’eccellenza in piazze e cantine storiche.

Memoria, sport e convivialità

L’evento si è aperto venerdì 19 settembre con l’incontro dedicato alle scuole insieme a Gioia Bartali, nipote del leggendario Gino Bartali, ed è proseguito sabato con la suggestiva rievocazione delle Corse Ciclistiche Internazionali ai Canapè, che ha riportato il pubblico alle atmosfere del ciclismo di inizio Novecento.

Una manifestazione in crescita

Oltre all’aspetto sportivo, La Francescana guarda al futuro con il progetto della Ciclovia La Francescana, un itinerario ciclabile permanente di circa 180 km che unisce 12 Comuni umbri e promuove un turismo lento e sostenibile.

Con l’edizione 2025, La Francescana conferma la sua vocazione: non solo di un evento sportivo, ma di una vera e propria esperienza culturale, storica e sociale, capace di far rivivere emozioni d’altri tempi e allo stesso tempo di guardare avanti, pedalata dopo pedalata.

CLASSIFICA CSI

SOCIETÀ PUNTI



1 SOC. WALTER VACCARI 2122.5

2 ASD PEDALE VELOCE 2064

3 CESENA VILLAGE 1976.25

4 ASD CICLISMO MASSAFRA 1602.5

5 ASD RGHIRO 1131.25

6 ASD SEMPREINBICI 1042

7 ASD PEDALE VINTAGE 1026

8 TURISPORT ITALIA SSD A.R.L. 645

9 VISERBA BIKE TEAM ASS SPRT 610

9 SUBUBBIKERS ASD 610

10 ASD LA FRANCESCANA CICLOSTORICA 480

11 VIRTUS VI MIGLIO SETTIMO 390.5

12 GRUPPO XCASO 383

13 ASD TEAMAX G.C. 280

14 ASD TEAM ORSO ON BIKE 256.25

15 ASD FOLIGNO TRIATHLON WINNER 80

(4)