Appuntamento il 27 e 28 settembre 2025 . Protagoniste anche le Cantine della Strada dei Vini Etrusco Romana

Allerona (Tr), 24 sett. 2025 – In uno dei borghi decretato tra i più belli d’Italia, Allerona, Comune amico delle api, torna sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, la manifestazione “VINEANDO – Festa del vino edizione 2025”, per un tour enogastronomico con piatti unici e vini dal territorio locale e dall’Italia, con degustazioni guidate, vini pregiati, piatti tipici della cucina umbra e prodotti del territorio, ideato da Davide Franzini ed organizzato dalla Pro Loco di Allerona.

Il centro storico, tipicamente medievale, sarà “occupato” da 11 postazioni, alcune rappresentative di alcune regioni italiane, tra cui Toscana, Lazio, la Sardegna e la Sicilia, Puglia, Abruzzo ed ovviamente il cuore verde d’Italia, l’Umbria, dove vino, musica, laboratori dedicati alla cultura del vino, la faranno da padrone per questo primo fine settimana autunnale.

I vini del territorio umbro sono delle Aziende agricole: Barcavecchia, Cantine Danielli, Torre Bisanzio.

Presenti anche i vini delle aziende socie della Strada dei Vini Etrusco Romana, tra cui Argillae, Tenuta Mazzocchi, Cantine Neri, Palazzola, Pizzogallo e Zanchi, che promuoveranno i vini dell’Amerino con l’Amelia Doc, del Ternano e del Narnese con il Ciliegiolo.

Presenti anche gli stand della Pro Loco di Monterubaglio e la Pro Loco Trevinano APS, oltre ad ACD Allerona e la Panatella Osteria con cucina che quest’anno prepareranno prelibatezze ancora top secret.

Gli organizzatori di Vineando accoglieranno anche il pubblico della Castellana, cronoscalata storica orvietana. Mentre le Associazioni, oltre la Strada dei vini Etrusco Romana, sono Gas Giovani Allerona Scalo e Motoraduno Alleronese.

L’evento di sabato 27 settembre avrà inizio alle ore 18,30 mentre domenica 28 settembre si svolgerà dalle ore 11,00 alle ore 19,00.

Sponsor e Partner di Vineando:

il Comune di Allerona, l’Associazione I Borghi più belli d’Italia, la Strada dei vini Etrusco romana, Battisti Distribuzione, Pamlocal, Vittoria Assicurazioni Orvieto, Lavori Edili Ricci, Mira, Maf, Fisiomed, Farmacia Bonaduce, Abtherm, Guazzarotto Costruzioni, Bar Borgo Antico.

Per ulteriori informazioni su Vineando inviare email a: prolocoallerona@gmail.com

