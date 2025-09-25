Perugia, 25 sett. 2025 – Si è svolto presso la sede di Perugia il Comitato Politico Federale di Rifondazione Comunista, che ha eletto Alessandro Pacini come nuovo Segretario della Federazione provinciale. L’elezione è avvenuta all’unanimità, con un solo astenuto.

Il programma politico di Pacini si inserisce nel nuovo corso avviato dal Congresso Nazionale di Montecatini, che ha indicato come strada maestra quella di costruire accordi su basi programmatiche, in continuità con l’esperienza che ha reso possibile battere le destre a Perugia, ad Assisi e nella Regione Umbria.

Al centro dell’impegno della Federazione ci saranno i grandi temi che segnano il tempo presente, su tutti la pace e il lavoro, messi a rischio da guerre e precarietà crescenti, e la battaglia per un welfare e per una sanità regionale più giusti ed efficaci. Rifondazione Comunista si candida a essere garante di queste priorità.

Alessandro Pacini, nato a Foligno nel 1978, succede a Franco Cesario, recentemente eletto Segretario Regionale. Con questa elezione si completa il quadro della nuova direzione politica del partito in Umbria: Franco Cesario Segretario Regionale, Alessandro Pacini Segretario della Federazione di Perugia e Giulio Ratini Segretario della Federazione di Terni.

Il primo grande appuntamento al quale la Federazione di Perugia lavorerà sarà la Marcia della Pace Perugia–Assisi del 12 ottobre, alla quale Rifondazione Comunista parteciperà con convinzione e impegno.

