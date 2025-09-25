Perugia, 25 set. 2025 – Il collettivo Etruscan Project nasce dall’incontro dell’astrofisica e ballerina Alessia Verzini, in

arte Alice Spellboundfolly, con l’archeologo Stefano Marotta e il gruppo di danza locale

Etruscan Tribe. Dopo l’evento “Movimenti del divenire” organizzato all’Ipogeo deiVolumni nel 2021 , proponiamo “Etruria: di logica Divina ed Effemeridi”. Un progetto con il patrocinio dell’associazione Pro Ponte e integrato nella XXIII Edizione della manifestazione Velimna, che ha l’ambizione di risvegliare negli spettatori il ricordo ancestrale dei propri antenati etruschi mostrando l’equilibrio incredibile tra il pensiero puramente magico e quello strettamente logico di questo popolo. L’esperienza di calarsi nelle vesti di una persona etrusca viene stimolata e facilitata dal luogo: la storica sede della Pro Ponte in via O.Tramontani, 5 a Ponte San Giovanni (PG). Uno spazio suggestivo dove il pubblico verrà invitato a domandarsi cosa avrebbe provato o pensato se solo quel luogo lo avesse ospitato circa 000 anni fa.

Gli obiettivi dello spettacolo: far conoscere storia e ritualistiche mitiche degli Etruschi e promuovere l’incontro tra le persone e i luoghi culturali locali. Tre i momenti della rappresentazione: l’inizio con un intervento divulgativo dell’archeologo Stefano Marotta

per presentare il misterioso spazio etrusco come un microcosmo logico e fenomenico dietro al quale si celava un macrocosmo fatto di spazi architettonici, magia e divinità ctonie e celesti. Il pubblico si immedesimerà pienamente nelle vesti di una persona etrusca immersa in un mondo lontano eppur vicino.

Terzo momento lo spettacolo “Etruria di fusion bellydance” che, sotto la direzione artistica di Alessia Verzini, fortificherà la connessione immaginifica tra spettatore e etruschi grazie a coreografie e musiche fortemente ispirate e calate sugli argomenti trattati. Uno spettacolo ricco di variazione musicale, movimenti, strumenti e costumi evocativi. Il corpo di ballo sarà costituito non solo da ballerine autoctone ma anche provenienti da tutta Italia per permettere ancor di più la condivisione delle bellezze del nostro territorio. Direzione tecnica affidata al collettivo locale “Light house”. Conclusione con un monologo di Alessia Verzini, nelle vesti di una donna etrusca, per chiudere il cerchio di questa esperienza rivolgendosi allo spettatore chiedendogli cosa vorrà portarsi dentro e se reputi il suo pensiero più “logico” o “magico”.

Appuntamento quindi sabato 27 settembre ore 21.00 Sede Pro Ponte – via Tramontani, 5 Ponte San Giovanni. Hanno contribuito alla realizzazione: Velimna, Comune di Perugia, Light House, Alice, SpelloUnofolly, VGA, Impronta creativa, ATS, Archeo Tech e Survey, Doc Bard, Pro Ponte Etrusca APS, Margarita Ocampo Brindal Havest Stylist, Pro Ponte insieme per vivere.

