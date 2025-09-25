Appuntamento domani, venerdì 26 e sabato 27 settembre all’Hotel Delfina

Foligno, 25 sett. 2025 – Un momento di incontro e confronto sui principali temi di aggiornamento della professione medico legale da sempre allineata alle molteplici novità normative e giurisprudenziali e ai progressi scientifici con ricadute nella pratica operatività. (Nella foto, il prof. Piergiorgio Fedeli)

A partire da questi presupposti si sviluppa il convegno dell’Associazione Marchigiana di Medicina Legale, patrocinato dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA), che si terrà a Foligno presso l’Hotel Delfina, il 26 e il 27 settembre. Il titolo del convegno “La medicina legale non vive nel paese dei balocchi” evidenzia appunto l’urgenza, per i professionisti dell’ambito medico legale, di restare calibrati sulle molteplici sfaccettature della disciplina senza dimenticare la necessità di avere uno sguardo aperto e in grado di analizzare i fenomeni da diverse prospettive.

“Il Convegno non sarà un momento di mero apprendimento – precisa il professore Piergiorgio Fedeli dell’Università degli Studi di Camerino, responsabile scientifico dell’evento – ma occasione di confronto e dibattito tra i professionisti che quotidianamente si cime ntano su queste problematiche“.

Autorevoli esponenti della disciplina medico legale e della giurisprudenza si confronteranno sulla normativa in divenire in ambito di “disabilità”, sulle modifiche al “Nuovo Codice della Strada”, sulle pronunce giurisprudenziali in ambito di “valutazione del danno alla persona” e di “Vittime del dovere” e un focus sarà dedicato, alla presenza del dott. Lucio Di Mauro, segretario nazionale della Società Italiana di Medicina Legale, alla pubblicazione nel SNLG delle “Buone Pratiche Cliniche di valutazione medico legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente” promosse dalla SIMLA.

“Per trattare queste tematiche – aggiungono gli organizzatori – è stato scelto il format di una relazione per ogni argomento, su cui poi si incentrerà il dibattito stimolato da due discussant“.

Di sicuro impatto le citazioni tratte dal cinema di animazione che accompagnano il programma: da “Cars” che suggerisce la possibilità di guardare le cose da un’altra angolazione nel campo della valutazione della disabilità al “Re Leone” che ricorda l’importanza dei dettagli che possono cambiare il mondo.

(1)