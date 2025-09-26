Il 30 ottobre, esattamente nove anni dopo il sisma, la Basilica di San Benedetto tornerà a spalancare le sue porte: un segno di rinascita per Norcia e per tutta la Valnerina

Dall’inviato GILBERTO SCALABRINI

NORCIA, 26 sett. 2025 – – Nove anni di attesa, di silenzio e di macerie. Ora il cuore della città si prepara a tornare a battere. La Basilica di San Benedetto, simbolo ferito del terremoto del 2016, riaprirà finalmente le sue porte, restituendo ai fedeli e a tutta la comunità un luogo che non è solo culto, ma identità, memoria, radici.

Era il 30 ottobre di nove anni fa quando la violenta scossa cancellò gran parte della Basilica, lasciando in piedi solo la facciata, come un fragile sipario su un dramma collettivo. Da allora, Norcia e la Valnerina hanno conosciuto l’attesa, la fatica della ricostruzione, la speranza che non si spegne mai. Oggi quel sogno prende forma: l’ultimo sopralluogo ha dato esito positivo e il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

La Basilica, dunque, tornerà ad ottobre a spalancare le sue porte. Una data scelta non a caso, quasi a segnare il passaggio dal dolore alla rinascita. La cerimonia inaugurale del 30 ottobre sarà seguita, il giorno dopo, da una solenne liturgia di dedicazione: un ritorno alla vita che coinvolgerà non solo i fedeli, ma tutti coloro che vedono in San Benedetto un simbolo universale di pace, cultura e spiritualità

I giorni precedenti saranno in programma altri eventi, sia religiosi che civili. Martedì 7 ottobre alle ore 11.30, presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia, saranno svelati i particolari del programma presentati in conferenza stampa alla quale saranno presentiStefania Proietti, presidente della Giunta Regionale dell’Umbria, Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra, Guido Castelli, commissario straordinario di Governo alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, Giuliano Boccanera, sindaco di Norcia e rappresentate di ENI.

Intanto, la gioia cresce, anche se resta ancora aperta la ferita di quel sisma distruttivo: circa 20.000 persone tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo vivono ancora lontane dalle proprie case. Nei territori del cratere sono stati autorizzati oltre 22.000 cantieri, eppure meno della metà sono attivi. La Basilica che risorge è un segnale potente, ma il cammino verso la normalità è ancora lungo.

“Questa riapertura è un segno di speranza e di rinascita non solo per Norcia, ma per tutta la Valnerina”, ha dichiarato l’arcivescovo Renato Boccardo. Parole che racchiudono la forza di una comunità che non ha mai smesso di lottare.

Norcia, città che ogni weekend si anima di turisti attratti dalla sua storia, dalla sua architettura e dalle sue eccellenze gastronomiche, ora si prepara a mostrare di nuovo il suo volto più autentico. Il 30 ottobre non sarà solo una data sul calendario: sarà il giorno in cui la memoria del dolore incontrerà la luce della rinascita.

