Da oggi sono state installate le trappole di cattura mentre la notte tra il 28 ed il 29 settembre sarà effettuata la prima disinfestazione

Torgiano, 27 settembre 2025 – Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) della Usl Umbria 1 ha ricevuto una segnalazione di positività agli anticorpi per virus Dengue in una persona residente nel comune di Torgiano, rientrata da un viaggio all’estero in una zona endemica per la malattia. Questo è il terzo caso di Dengue (tutti da importazione) registrato nel 2025 nel territorio di competenza dell’Usl Umbria 1.

Si sottolinea che la febbre Dengue è una malattia virale veicolata dalle zanzare del genere Aedes (zanzara tigre) e tale infezione può trasmettersi, a differenza della malattia da West Nile, dall’uomo infetto alla zanzara che, a sua volta, può contagiare altre persone.

Il Sisp si è immediatamente attivato, seguendo le direttive del “Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi della Regione Umbria 2020-2025”, effettuando l’indagine epidemiologica ed un sopralluogo nella zona, dove verranno installate, già oggi, delle trappole di cattura per le zanzare. Gli insetti catturati verranno inviati presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Perugia per la ricerca della eventuale presenza del virus.

