Nocera Umbra, 27 sett. 23025 Un intervento dei Carabinieri della Compagnia di Gubbio, nell’ambito del rafforzamento delle attività contro il traffico di stupefacenti nella zona eugubino-gualdese e nella fascia appenninica, ha portato all’arresto di un giovane albanese di 21enne, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il giovane è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra mentre si trovava su un’auto guidata da un’altra persona, risultata estranea ai fatti. Il comportamento nervoso del giovane ha spinto i militari ad effettuare controlli più approfonditi tramite perquisizione personale, che ha permesso di trovare circa 5 g di cocaina già suddivisa in dosi, oltre a 550 euro in contanti.

Subito dopo, gli accertamenti hanno portato a individuare una struttura dove il giovane aveva trovato una sistemazione temporanea. In seguito a una seconda perquisizione, sono stati rinvenuti un’altra dose di cocaina, alcuni grammi di hashish e materiale utilizzato per il taglio ed il confezionamento della droga.

L’Autorità Giudiziaria di Spoleto, con rito direttissimo, ha convalidato l’arresto e disposto per il giovane il divieto di dimora in Umbria per un anno.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.

