La Polizia di Stato denuncia un 32enne albanese

Perugia, 27 sett. 2025 – Ieri sera, a Piazza del Bacio, nell’ambito dei servizi di intensificazione di controllo del territorio predisposti dal Questore di Perugia, il personale della Polizia di Stato ha denunciato un cittadino albanese, classe 1992, per i reati di atti osceni in luogo pubblico, molestie, percosse, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, il 32enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è introdotto all’interno di una palestra, insultando e inveendo contro i clienti. Nonostante i tentativi di allontanarlo, l’uomo ha proseguito con la propria condotta molesta, inseguendo una donna e i suoi figli minori e colpendo con violenza il vetro dell’auto in cui questi si erano rifugiati.

Notato l’accaduto, un vigilante si è avvicinato a soccorrere la donna e a tentare di far allontanare il l’uomo che, anziché desistere, ha avvicinato l’addetto alla sicurezza che raggiunto da un colpo al corpo, ha risposto all’aggressione facendo cadere il cittadino albanese a terra.

Dopo poco, il 32enne è stato bloccato dai poliziotti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine, nel frattempo sopraggiunti su richiesta di una cittadina.

Sul posto sono poi sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare le cure del caso ai soggetti coinvolti.

Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di molestie, percosse, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e atti osceni in luogo pubblico.

Il 32enne è stato, altresì, sanzionato per il reato di ubriachezza molesta.

(10)