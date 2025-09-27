Terni, 27 sett. 2025 – Nella serata di ieri, la Questura di Terni ha denunciato in stato di libertà un cittadino di 36 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Intorno alle ore 20:40, una pattuglia della Squadra Volante, guidata dal Commissario Valentini Luca, durante un servizio di controllo del territorio, ha fermato un’autovettura in via Campo Fregoso con due persone a bordo. Il passeggero è apparso da subito molto agitato: sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una bustina trasparente contenente cocaina occultata negli slip e di un’ulteriore bustina con la stessa sostanza nascosta all’interno di un calzino.

La successiva analisi della Polizia Scientifica ha confermato che si trattava di cocaina per un peso lordo complessivo di 1,1 grammi e di hashish per 6 grammi.

Gli agenti hanno quindi esteso le verifiche presso l’abitazione dell’uomo, dove è stato rinvenuto un ulteriore frammento di sostanza resinosa del tipo hashish, dal peso lordo di 2 grammi, nascosto in una pochette all’interno della camera da letto, nonché un bilancino di precisione.

Tutta la sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si rammenta che le indagini sono nella fase preliminare dove vige il principio di non colpevolezza.

