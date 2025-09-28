Ad aprire le celebrazioni sarà l’inaugurazione della proiezione della vela di San Matteo crollata con il terremoto del 1997

ASSISI, 28 set. 2025 – Il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni sarà ad Assisi il prossimo 4 ottobre in occasione delle celebrazioni per la festa di San Francesco Patrono d’Italia.

Insieme a lei sarà presente il Ministro della cultura Alessandro Giuli. Per l’occasione, pochi minuti prima dell’inizio della celebrazione in Basilica, alla presenza delle autorità, proprio su suggerimento del Ministro della Cultura Giuli, verrà inaugurata la proiezione a grandezza naturale della vela di San Matteo sulla superficie corrispondente della volta, dove non fu possibile ripristinare l’immagine con i frammenti originali, a seguito del terremoto del 1997, di cui oggi ricorre il 28° anniversario.

La comunità dei frati del Sacro Convento è pronta ad ospitare per le celebrazioni del 4 ottobre 2025 anche i pellegrini e le istituzioni provenienti dalla Regione Abruzzo, che quest’anno donerà l’olio che alimenta la Lampada votiva dei Comuni d’Italia che arde sulla Tomba del Santo.

Alle ore 10.00, nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco, in diretta su Rai1, si terrà la solenne celebrazione presieduta da S.E. Mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro e Trivento e Presidente della Conferenza Episcopale Abruzzo – Molise, con il cardinale Ángel Fernández Artime, S.D.B., legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi, il vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino mons. Domenico Sorrentino e i ministri generali e provinciali delle Famiglie Francescane. Pierluigi Biondi, Sindaco de L’Aquila, accenderà la Lampada votiva dei Comuni d’Italia con l’olio offerto dall’Abruzzo. Alle 11.30, sempre in diretta Rai1, si terrà il momento dei messaggi istituzionali dalla Loggia del Sacro Convento di San Francesco, preceduti dal saluto del ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, fra Carlos Alberto Trovarelli.

Gli appuntamenti riprenderanno nel pomeriggio: alle ore 16, nella chiesa inferiore della Basilica,

S.E. Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, presiederà la preghiera dei Vespri pontificali, a cui seguirà la processione verso la chiesa superiore della Basilica, la Benedizione all’Italia dal cupolino con la Chartula di San Francesco da parte del Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e l’esecuzione del canto del Cantico delle creature da parte della Cappella Musicale della Basilica.

(4)