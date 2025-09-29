Terni, 29 set. 2025 – Dopo il Periodo estivo , torna a Roma nella Capitale il subbuteo giocato sul panno verde. Domenica 12 ottobre 2025 con calcio d’inizio alle ore 9, si disputerà il Gran Prix Lazio di Subbuteo Tradizionale presso la location di Via Luzio n 47.

La competizione agonistica Sportiva e’ organizzata dal Club CCT Roma , dalla Federazione italiana Sportiva calcio tavolo Sezione regione Lazio in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo Opes Italia.

Saranno previsti 40 giocatori da varie parti del Lazio e non solo. Si giocherà su campi Astropitch originali anni 80 con porte in plastica .

Sarà Presente dall’Umbria da Terni il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il Subbuteo Taranto.

Il commento di Perotti :” sarà un torneo molto difficile ,grazie alla presenza dei vari top player di Roma , il livello tattico e tecnico sarà molto alto , dovrò dare il massimo impegno sul panno verde per raggiungere risultati importanti”

Tutte le partite saranno arbitrate, si faranno 15 minuti per tempo ,per un totale di 30 minuti esatti a partita .

Si prevedono match sul panno verde equilibrati , avvincenti e pieni di emozioni .

Gol di elevata fattura , parate mozzafiato e strepitose , si vivrà la magia del calcio in miniatura , di un gioco Sport che sta vivendo attualmente in Italia una nuova giovinezza.

(11)