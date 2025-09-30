Perugia, 30 sett. 2025 – I militari della Squadra di Intervento Operativo (SIO) – 8° Reggimento “Lazio” – di Roma e della Stazione Carabinieri di Perugia – Fortebraccio hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 41enne di origine tunisine, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’uomo, fermato per un controllo in Piazza Grimana, è stato sorpreso in possesso di 6 dosi di cocaina, una fiala di metadone, un bilancino di precisione, nonché la somma contante di 820 euro, ritenuta costituire verosimilmente il provento dell’illecita attività.
Al termine delle operazioni, in forza dei rilevanti elementi indiziari raccolti nella flagranza di reato, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto dai Carabinieri per l’anzidetta ipotesi delittuosa.
L’arresto è stato convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Perugia, che ha disposto l’obbligo di dimora nel capoluogo.
Il risultato operativo conseguito si inserisce nell’ambito della costante attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti condotta dall’Arma dei Carabinieri sul territorio provinciale.
