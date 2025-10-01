Grande successo per la presentazione del libro “Il coraggio di chi ha perso”

Perugia, 1 ottobre 2025 – Una giornata indimenticabile al Piccolo Teatro di Collestrada, dove si è svolta la presentazione del libro “Il coraggio di chi ha perso. La storia e i sogni di un pazzo visionario” scritto da Franco Chianelli, presidente e fondatore, insieme alla moglie Luciana, del Comitato per la vita “Daniele Chianelli”.

Un titolo che racchiude in sé l’essenza di una vita dedicata alla lotta contro la malattia e alla speranza di guarigione per tante persone e le loro famiglie.

La sala del teatro si è riempita di un pubblico numeroso e particolarmente attento, che ha seguito con commozione ogni momento di questo evento speciale. Non sono mancati i momenti di profonda emozione quando, attraverso la voce coinvolgente di Rebecca Romoli, sono state lette le storie di pazienti e famiglie del territorio di Collestrada che sono riuscite a sconfiggere la malattia. Racconti di coraggio, determinazione e rinascita che hanno toccato il cuore di tutti i presenti, testimoniando come la solidarietà e la ricerca scientifica possano fare davvero la differenza.

Durante la presentazione, Franco Chianelli ha ripercorso con orgoglio e commozione la straordinaria storia del Comitato per la Vita Daniele Chianelli, spiegando al pubblico i traguardi eccezionali raggiunti dalla scienza e ricerca dall’ematologia perugina. Un settore che ha fatto la storia della medicina mondiale, essendo stato il primo centro al mondo a sperimentare con successo il trapianto di midollo osseo incompatibile. Un risultato straordinario reso possibile grazie alla dedizione instancabile e alla competenza scientifica del professor Massimo Fabrizio Martelli, che ha guidato questo team di eccellenza per ben 40 anni di attività nel campo dell’ematologia.

Un momento particolarmente toccante è stato quello finale, quando Franco e Luciana Chianelli hanno voluto personalmente ringraziare tutti i presenti per la straordinaria partecipazione dimostrata. Non si sono limitati ai ringraziamenti formali, ma hanno lanciato un invito concreto a tutti gli intervenuti: visitare il residence del Comitato e, per chi se la sentisse, diventare parte attiva della loro missione come volontari. Un appello che testimonia come l’associazione sia sempre alla ricerca di nuove energie e nuove persone disposte a mettersi al servizio di chi soffre.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comitato Festa Grossa in collaborazione con il Teatrodicolle nell’ambito della rubrica “L’aperitivo con l’autore”, condotta dalla giornalista Simona Panzolini.

Il successo dell’evento è stato reso possibile grazie all’impegno e alla dedizione di diverse personalità del territorio, che meritano un ringraziamento speciale da parte del Comitato. In particolare, Donatella Galli, presidente del Comitato Festa Grossa, Silvana Trubbianelli, presidente dell’Associazione Colle della Strada; Filippo Ravaglia, presidente del Teatrodicolle; e infine Valter Toppetti, direttore artistico e presidente del Circolo Arci.

La giornata ha dimostrato ancora una volta come Collestrada sappia fare comunità intorno ai valori della solidarietà e della cultura, confermando l’importanza di iniziative che uniscono racconto, memoria e impegno sociale.

