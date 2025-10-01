Torna lo spettacolo del pugilato interregionale

Perugia, 1 ott. 2025 – Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Centro Commerciale Collestrada è pronto ad accendere nuovamente i riflettori sul ring con la terza edizione del Trofeo “Collestrada Boxing”, in programma per domenica 5 ottobre, a partire dalle ore 17:00.

Sul ring saliranno i migliori pugili Umbri, pronti a sfidare avversari provenienti da Marche, Lazio e Toscana, in una serie di incontri che promettono spettacolo, tecnica e passione.

Inoltre, anche quest’anno sarà protagonista il pugilato giovanile, con gli atleti Under 15 dell’Umbria che affronteranno i pari età provenienti dalle Marche nelle avvincenti finali interregionali.

A fare gli onori di casa sarà il Direttore del Centro Commerciale, Dott. Roberto Lo Duca, che rinnova così il legame tra Collestrada e lo sport, offrendo al pubblico un evento unico in una delle strutture commerciali più grandi e frequentate dell’Umbria.

L’evento è promosso da Collestrada ed organizzato dalla ASD Boxing Club Bartolini guidata dal presidente Roberto Lattanzi e dal tecnico Valentino Giacomelli, in collaborazione con la Global Gym di Magione, che da anni promuovono la boxe come disciplina di valore, crescita e rispetto.

All’evento parteciperà anche il presidente della Federazione Pugilistica Italiana per l’Umbria, Simone Duchi, mentre non è esclusa la presenza straordinaria del pluricampione olimpico Roberto Cammarelle, icona del pugilato azzurro.

L’iniziativa rappresenta non solo un’occasione sportiva di alto livello, ma anche un momento di aggregazione e valorizzazione del territorio, dove lo sport raggiunge il pubblico in un contesto originale ed accessibile a tutti.

Il Centro Commerciale si trasformerà per un giorno in un ring a cielo aperto, offrendo agli atleti l’opportunità di vivere un’esperienza unica ed ai visitatori un evento coinvolgente all’insegna dei valori sportivi e dello spettacolo, pensata per appassionati, famiglie e curiosi.

