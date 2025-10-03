Sfuma l’azione della Procura contabile: la Corte dei conti dell’Umbria ha dichiarato prescritto il risarcimento da 167 mila euro richiesto alla famiglia Zuccarini per presunti contributi indebiti post-sisma ’97. Contestati fondi per un immobile «diruto» e residenze mai trasferite, ma i giudici hanno stabilito che l’amministrazione era a conoscenza dei fatti già nel 2006

Foligno, 3 ott. 2025- Un colpo di spugna lungo quindici anni. La Corte dei conti dell’Umbria ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento di 167.474,40 euro richiesto dalla Procura contabile regionale nei confronti dei soggetti accusati di aver percepito indebitamente fondi pubblici per la ricostruzione post-terremoto del 1997. Tra i convenuti, un nome di rilievo politico: Stefano Zuccarini, attuale sindaco di Foligno, e la sorella, presidente del consorzio che beneficiò dei contributi.

Il caso riguarda un immobile situato in una frazione di Foligno, acquistato dai fratelli Zuccarini nel 1995. Negli atti di compravendita l’edificio risultava «diruto», in rovina: una condizione che, secondo la normativa, escludeva l’accesso ai contributi per i danni da sisma. Nonostante ciò, nel 2002 venne presentata l’istanza per i fondi pubblici, formalmente concessi nel 2008 e liquidati tra il 2010 e il 2011.

Secondo l’accusa, non solo mancavano i requisiti iniziali, ma non furono rispettati né i termini di esecuzione dei lavori né l’obbligo di residenza nell’immobile ristrutturato.

La Procura, convinta che ci fosse stata una condotta dolosa per occultare la reale situazione dell’immobile, aveva chiamato in causa anche tre ex funzionari del Comune di Foligno per colpa grave: avrebbero liquidato i contributi pur in assenza dei presupposti e senza avviare le procedure di decadenza.

Decisiva,la questione dei tempi. La Procura sosteneva che la prescrizione dovesse partire dal 2024, dopo le indagini della Guardia di finanza che avrebbero svelato il danno. Ma i giudici hanno stabilito che l’amministrazione fosse già a conoscenza della vicenda nel 2006, quando chiese chiarimenti sull’immobile. «La conoscenza del fatto dannoso – si legge nella sentenza – può ritenersi sussistente già allorché l’Amministrazione dispone degli elementi minimi per formulare l’ipotesi di danno».

Risultato: il termine di prescrizione decorreva dai pagamenti del 2010 e 2011. L’azione promossa nel 2024 è stata quindi giudicata tardiva. La montagna giudiziaria si è chiusa così con un nulla di fatto.

