Inaugurazione sabato 11 ottobre, ore 18. Esposte 50 opere dell’artista tra dipinti e disegni, indagano il tema della trascendenza nella sua arte: mito, filosofia, poesia e spiritualità universale

Foligno, 3 ott. 2025 – La Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno rende omaggio al pittore Valerio Adami, uno dei maestri più riconosciuti dell’arte contemporanea, in occasione del suo novantesimo anniversario, con una grande monografica al CIAC – Centro Italiano Arte Contemporanea.

Inaugura sabato 11 ottobre 2025, alle ore 18, la mostra “Valerio Adami. Mito e spiritualità”, a cura di Italo Tomassoni e Vera Agosti. Sarà visitabile dal 12 ottobre 2025 all’11 gennaio 2026.

La mostra presenta 50 opere accuratamente selezionate, tra dipinti e disegni, che indagano il tema della trascendenza, mai affrontato in modo sistematico dalla critica, ma sempre presente nella poetica dell’artista. Adami racconta, attraverso le sue opere, la sessualità, le contraddizioni della società, la violenza e la guerra – ma nel suo lavoro ritorna costantemente la riflessione sul sacro.

Non un sacro dogmatico, bensì una spiritualità universale e laica, che affonda le radici nel mito e nella centralità del rispetto per la vita e la morte, intrecciandosi con religioni, tradizioni e culture diverse.

Il percorso espositivo alterna opere di grande formato a disegni, che costituiscono per l’artista il nucleo ideativo, la matrice concettuale e poetica da cui nasce il dipinto.

La mostra è promossa e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno ed è realizzata grazie alla collaborazione con l’Archivio Valerio Adami e la Fondazione Marconi. L’organizzazione è curata con Maggioli Cultura e Turismo.

Per informazioni: tel. 366.6635287 – e-mail: info@ciacfoligno.it – www.ciacfoligno.it

