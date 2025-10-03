L’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato il peggio

Marsciano, 3 ottobre 2025 – Attimi di paura oggi poco prima dell’una, quando un incendio ha improvvisamente avvolto alcuni pannelli fotovoltaici installati sul tetto di un’azienda zootecnica a Papiano, nel comune di Marsciano.

Le fiamme, visibili anche a distanza, hanno fatto temere il peggio: il rischio era che il rogo potesse propagarsi alle strutture sottostanti, compromettendo l’intero complesso produttivo. L’allarme è scattato alle 12:45, e sul posto sono accorse a sirene spiegate le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Perugia, sede centrale.

Grazie a un intervento rapido e mirato, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’impianto elettrico, scongiurando danni ben più gravi. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma resta la paura di chi ha visto il fuoco minacciare una realtà produttiva importante per il territorio.

