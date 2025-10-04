L’evento in occasione di Supercar Slot, con un evento di Showcooking and Wine Experience. La Cantina Terre De Trinci a Terni promuove un nuovo approccio alla viticoltura basato sulla trasparenza e la valorizzazione dei processi produttivi di alta qualità

Terni, 4 Ottobre 2025 – In occasione della nuova edizione di Supercar Slot, in programma da oggi 4 a domani 5 Ottobre a Terni, Terre de Trinci sarà presente per la promozione dei processi di produzione di eccellenza nel panorama vitivinicolo. La Cantina sarà inoltre promotrice di un evento di showcooking incentrato sui piatti tipici ternani che accompagneranno una degustazione dei vini.

L’evento si terrà presso il ristorante Miralago di Piedilugo, frazione di Terni il 5 Ottobre alle ore 13.00.

Supercarslot è focalizzato sulle auto d’epoca ed organizzato dall’Associazione Autodepocaeventi. particolarmente interessante sarà il format “Umbria Parade” che consiste in sfilate di automobili d’epoca unite a vetture moderne, che permette al pubblico ed ai partecipanti di apprezzare la bellezza delle automobili in completa sicurezza e nella splendida cornice del paesaggio umbro. Oltre a Terni l’evento coinvolge infatti anche Narni, San Gemini, Montefranco, Ferentillo e Piediluco.

Nell’ambito dell’evento, l’obiettivo di Terre de Trinci è rappresentare il settore vitivinicolo, spostando l’attenzione dalla sola narrazione del prodotto finale a quella, fondamentale, del processo produttivo. Questo include la sostenibilità in vigna, l’adozione di pratiche etiche e garanti della qualità più elevata, l’innovazione tecnologica al servizio della tradizione e una totale trasparenza verso il consumatore.

In un mercato sempre più attento e consapevole, crediamo sia cruciale valorizzare il lavoro, la ricerca e la dedizione che si celano dietro la produzione di un vino di qualità. La nostra partecipazione nasce per raccontare queste storie e per creare un patto di fiducia con gli appassionati.

L’invito è rivolto a tutti gli amanti del vino, agli operatori del settore e alla stampa per scoprire un nuovo modo di intendere e comunicare l’eccellenza enologica.

Terre de Trinci vi attende dal 4 al 5 Ottobre 2025 a Terni – Supercar Slot.

La partecipazione di Terre De Trinci si inserisce nel programma di attività ai sensi del Csr per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 10

