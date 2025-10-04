Appuntamento 5, 7 e 8 ottobre. I canti sono rielaborati da Berio e da altri grandi compositori del Novecento e con “Traviata pocket-opera”, il capolavoro di Verdi presentato ai giovani

Amelia, 4 ott. 2025 – Domami, domenica 5 ottobre, alle 17.30, nella magnifica cornice di Palazzo Petrignani ad Amelia, Il festival OperaInCanto 2025 presenta uno dei concerti di punta di questa sua edizione, intitolata “Folk&Song, sulle orme di Luciano Berio”, per ricordare a cent’anni dalla nascita uno dei massimi compositori del secondo Novecento. (nella foto Lucia Napoli)

Saranno infatti eseguiti vari piccoli brani di Berio, alcuni dei quali sono rielaborazioni di antichi canti popolari italiani, che spaziano dalla Liguria alla Sicilia. A queste musiche di Berio, brevi ma brillanti come gioielli, si alterneranno musiche di ispirazione popolare di altri grandi compositori nel Novecento, nati però alcuni decenni prima di Berio.

Sono le “Canzoni cambogiane” di Jean Yves Daniel-Lesur, le “Cinque melodie popolari greche” di Maurice Ravel e le “quattri liriche su parole di poeti armeni” di Ottorino Respighi. Le interpreterà il mezzosoprano umbro Lucia Napoli, una delle artiste più sensibili e una delle voci più squisite dell’attuale panorama musicale, che ha collaborato con grandi direttori quali Riccardo Muti, J.E. Gardiner e tanti altri, esibendosi nei teatri, nei festival e nelle sale da concerto d’Europa, America e Asia. Suo partner al pianoforte sarà Filippo Farinelli, che inoltre suonerà in veste di solista i vari pezzi di Berio per pianoforte solo.

Il festival si conclude con un pensiero rivolto ai giovani. Nelle mattine del 7 ottobre nel Teatro Comunale di San Gemini e dell’8 ancora a Palazzo Petrignani di Amelia si svolgeranno tre recite della “Traviata pocket-opera”, ovvero il capolavoro verdiano presentato ai ragazzi delle scuole in una versione più snella, ma con tre protagonisti di rango, ovvero Samantha Sapienza, Paolo Pellegrini e Daniele Massimi, e con Maria Teresa Ferrante al pianoforte. Un’ulteriore garanzia della serietà di questa operazione è la partecipazione d’uno stimato musicologo qual è Piero Mioli, che introdurrà l’opera di Verdi e raccorderà le parti eseguite in questa riduzione raccontando le scene omesse.

Biglietti per il concerto del 5: prezzo unico 5 euro – Prevendita: www.ticketitalia.com – Acquistabili anche sul luogo dello spettacolo a partire da 30 minuti prima dell’inizio

Amelia, Palazzo Petrignani, domenica 5 ottobre ore 17.30

Folk songs #4

Lucia Napoli, mezzosoprano

Filippo Farinelli, pianoforte

Luciano Berio (1925-2003) Brin, Leaf (da Six encores per pianoforte) / Jean Yves Daniel-Lesur (1908-2002) Chansons cambodgiennes (traduzione di A. Tricon): Le langage des fleurs, Sangsar, Pirogues, L’étang de Peaï, Le voyage du Roi / Luciano Berio Erdenklavier, Wasserklavier (da Six Encores per pianoforte) / Maurice Ravel (1875-1937) Cinq mélodies populaires grecques (traduzione di M.D. Calvacoressi): Chanson de la mariée, Là-bas, vers l’église, Quel galant m’est comparable, Chanson des cueilleuses de lentisques, Tout gai! / Luciano Berio Luftklavier (da Six encores per pianoforte) / Maurice Ravel Deux mélodies hébraiques: Kaddish, L’énigme éternelle / Luciano Berio Feuerklavier (da Six encores per pianoforte) / Ottorino Respighi (1879-1936) Quattro liriche su parole di poeti armeni: No, non è morto il figlio tuo, La mamma è come il pane caldo, Io sono la madre, Mattino di luce / Luciano Berio Quattro canzoni popolari: Dolce cominciamento (anonimo siciliano del XIV sec.), La donna ideale (ignoto genovese), Avendo gran disìo (Jacopo da Lentini), Ballo (ignoto siciliano)

San Gemini, Teatro comunale, martedì 7 ottobre ore 11.00

Amelia, Palazzo Petrignani, mercoledì 8 ottobre ore 10.00 e ore 11.30

Operascuola

La Traviata Pocket-opera

Samantha Sapienza soprano (Violetta Valery)

Paolo Pellegrini tenore (Alfredo Germont)

Daniele Massimi baritono (Giorgio Germont)

Maria Teresa Ferrante pianoforte

Piero Mioli voce narrante

musiche di Giuseppe Verdi (1813-1901)

